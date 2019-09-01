Наш ветеран профессионального бокса Александр Поветкин, которому 2 сентября исполняется 40 лет, после почти годичной паузы в выступлениях провел бой в Лондоне и победил по очкам британца Хьюи Фьюри. Решение судей оказалось единогласным - 117:111, 117:111, 117:111.

На кону в этом поединке стоял второразрядный титул "интернационального" чемпиона в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

В сентябре 2018-го здесь же, в Лондоне, Поветкин техническим нокаутом проиграл британцу Энтони Джошуа. Тогда соперники оспаривали более значимые полноценные чемпионские титулы WBA Super, IBF и WBO. Год простоя несильно сказался на форме Александра. Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Ближе к концу поединка россиянин еще был достаточно активен и свеж, а Фьюри явно устал, что и сказалось на результате.