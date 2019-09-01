ТАСС отмечает 115-летний юбилей

В воскресенье 115 лет исполняется старейшему информационому агентству России - ТАСС.

Утром коллектив издания поздравил президент России Владимир Путин. "Сегодня ТАСС является одной из крупнейших информационных компаний мира", - отметил глава государства, подчеркнув, что тассовцы чтут традиции, заложенные предшественниками, и одновременно используют в работе новейшие технологии. "А главное, как и в прежние времена, точность, оперативность и объективность информационных материалов остаются фирменным стилем деятельности центрального офиса ТАСС и его корпунктов в России и за рубежом", - подчеркнул президент.

"На протяжении многих десятилетий агентство остается надежным источником новостей о происходящем в России и мире, благодаря чему пользуется заслуженным авторитетом, - отметил в поздравительной телеграмме премьер-министр Дмитрий Медведев. - Сегодня ТАСС - это более 60 зарубежных представительств, региональные центры и корпункты, которые позволяют оперативно получать информацию из любой точки земного шара".

"Сердечно поздравляю руководство, сотрудников и ветеранов ТАСС со 115-летием. У вас есть все основания гордиться этой датой. Не только потому, что она значимая даже по меркам истории, но прежде всего потому, что вы были и остаетесь одним из ведущих информационных агентств нашего отечества. Ваш авторитет высок и незыблем как в России, так и в мире", - говорится в телеграмме председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Всех, чья профессиональная жизнь связана с работой издания, поздравил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "За эти годы ТАСС неизменно укреплял свой авторитет, приобретая особый узнаваемый стиль", - заявил он, добавив, что журналистов агентства "отличает профессионализм, компетентность, которые позволяют доносить до людей достоверную и оперативную информацию, применяя новые форматы и технологии".

Весь день поступали поздравления из-за рубежа - от иностранных коллег, лидеров разных стран, глав международных организаций.

Действительно, к очередному юбилею ТАСС подошел с запуском нескольких новых высокотехнологичных форматов подачи новостей. О них рассказал журналистам генеральный директор агентства Сергей Михайлов в новом помещении тассовского выпуска.

Но свой день рождения агентство отметило в стиле ретро. У входа в штаб-квартиру гостей встречал духовой оркестр. На первом этаже шло театрализованное представление в эстетике Окон РОСТА: артисты, как будто сошедшие с плакатов 1920-х годов, читали стихи о ТАСС в стиле Владимира Маяковского.

Несмотря на выходной день, в ТАСС собралось немало бывших и нынешних сотрудников. Кто не смог прийти лично, признавались в любви родному агентству в соцсетях.

Почетных гостей встречали гендиректор ТАСС Сергей Михайлов и его первый заместитель Михаил Гусман. Поздравить агентство с юбилеем пришли его бывший руководитель Виталий Игнатенко, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, глава департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, новый посол Китая Чжан Ханьхуэй и другие.

Праздник прошел в непринужденной атмосфере без торжественных речей и поздравительных адресов. "Бойцы вспоминали минувшие дни" под песни начала прошлого века, попивая чай из огромного самовара с бубликами.

Гости смогли пройтись по этажам знаменитого дома с окнами-телевизорами, осмотреть оборудование, на котором тассовцы работали в прошлом веке. Многие аппараты до сих пор исправны, по случаю юбилея их показали в действии. Самые смелые пошли дальше и выше - поднялись на крышу и сделали фото на фоне Кремля.