Россиянин Андрей Рублев обыграл одного из самых скандальных теннисистов современности Ника Кирьоса в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open) - 7:6, 7:6, 6:3.

Два года назад Рублев вышел в четвертьфинал US Open, проиграв в нем Рафаэлю Надалю. Тогда казалось, что Андрею не составит труда в ближайшее время подобраться к топ-10 мирового рейтинга. А может, и вовсе попасть в него.

Но после яркого выступления на кортах Нью-Йорка у россиянина началась неудачная полоса. Серьезные проблемы со спиной, тяжелое возвращение, травма правого запястья - все это мешало вернуться ему на прежний уровень.

И как же приятно наблюдать за тем, как сейчас играет Рублев. В июле он впервые в карьере победил соперника из топ-5 и вышел в финал в Гамбурге, затем обыграл самого Роджера Федерера на турнире в Цинциннати. В США он уже успел выбить восьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса, а теперь вот оказался сильнее Кирьоса.

- В начале матча я думал: "Надеюсь добраться до тай-брейка. Может быть, тогда у меня будет шанс". И когда я взял первый сет, то был очень рад. Это придало мне уверенности. Надеюсь пройти в Нью-Йорке как можно дальше, - отметил Рублев.

Добавим, что за выход в четвертьфинал Рублев поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.