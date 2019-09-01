Главный тренер сборной России по регби валлиец Лин Джонс назвал состав команды для выступления на Кубке мира, стартующем 20 сентября в Японии. Причем в матче открытия наши мастера овального мяча сыграют с хозяевами.

В окончательную заявку вошел 31 игрок, хотя одновременно на поле могут находиться 15 регбистов из одной команды.

Сразу восемь спортсменов из нынешнего состава выступали на Кубке мира-2011 в Новой Зеландии. Это Василий Артемьев, Виктор Гресев, Юрий Кушнарев, Евгений Матвеев, Владимир Остроушко, Денис Симпликевич, Андрей Гарбузов и Андрей Остриков.

Вот как выглядит количественное представительство игроков по клубам нашей Премьер-лиги: "Красный Яр" (Красноярск) - десять, "ВВА-Подмосковье" (Монино) - семь, "Енисей-СТМ" (Красноярск) - пять, "Кубань" (Краснодар) - три, "Слава" (Москва) - два, "Локомотив" (Пенза), "Металлург" (Новокузнецк). За границей играют Андрей Остриков ("Гренобль", Франция) и Валерий Морозов ("Сейл Шаркс", Англия).