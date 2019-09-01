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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые назвали самые полезные нагрузки для сердца и интимной жизни

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из США выяснили, что аэробные нагрузки улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы и на 23% снижают риск развития эректильной дисфункции у мужчин. А также на 30% уменьшают вероятность появления расстройств в интимной сфере у женщин.

Фото: depositphotos.com
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Как пояснила доктор Лора Берман, аэробные упражнения укрепляют сердце (если нет противопоказаний), в результате чего улучшается кровообращение во всем теле.

В рамках нового исследования специалисты зафиксировали, что у мужчин, которые уделяют бегу около 4,5 часов в неделю и способны за семь минут преодолеть 1600 метров, риск развития эректильной дисфункции снижен на 23%.

Такая же тренировка оказалась еще более эффективной для представительниц слабого пола. Так, четыре часа бега в неделю на 30% уменьшали риск появления сексуальной дисфункции у женщин, передает CNN.

"Мужчины и женщины с хорошими показателями здоровья, ведущие здоровый образ жизни, как правило, не имеют проблем и в интимной жизни. А вот создать проблемы в этой сфере может практически любое заболевание, - отметила доктор Лорен Стрейхер из Северо-западного медицинского центра".

Общество Здоровье
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