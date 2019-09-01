Ученые придумали вакцину для кошек от аллергии на них

Аллергия на кошек - одно из самых распространенных заболеваний. Считается, что это вторая по распространенности причина возникновения аллергий у человека: в Западной Европе от нее страдают 10% населения. Иммунологи из Цюрихского университета (Швейцария) разработали вакцину для кошек, которая нейтрализуют аллергенный белок Fel d1, что может "привести к уменьшению симптомов аллергических заболеваний у владельцев кошек", сообщается в журнале Science.

Исследовательская группа под руководством профессора Томаса Кюндига еще в 2013 году объявила о разработанной ими вакцине HypoCatTM, которая способна не только смягчить симптомы аллергии, но даже полностью предотвратить их появление. Шесть лет исследований, как сообщается на сайте Цюрихского университета, доказали, что разработанная ими вакцина безопасна для кошек.

Особенность вакцины HypoCatTM в том, что ее получают не пациенты-аллергики, а животные. Препарат инициирует реакцию в организме кошек, которая вызывает образование антител вскоре после вакцинации и в течение последующего длительного периода времени. Антитела, в свою очередь, нейтрализуют аллергенный белок Fel d 1. В некоторых случаях HypoCatTM способна полностью подавлять аллерген, а значит, предотвращать аллергическую реакцию у людей.

Эксперименты на животных, в которых участвовали 54 кошки, подтвердили положительный эффект препарата и его безопасность. По данным анализов, у всех вакцинированных животных продуцировались антитела, и выработка аллергенного белка была значительно снижена.

Кроме того, у животных не было никаких побочных эффектов, что, по мнению ученых, доказывает безопасность вакцины. Кошек обследовали на предмет трансформации кожи в месте инъекции, изменений в поведении и потреблении пищи.

Дальнейшие исследования должны подтвердить эффект и безопасность вакцины. Если все серии тестов будут положительными, то в 2022 году вакцина появится на рынке, сообщает Forschung.