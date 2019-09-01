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01.09.2019 15:04
Рубрика: В мире

Украинские военные обстреляли миссию ОБСЕ и российского фотографа

Текст: Марина Алешина

Вооруженные силы Украины 1 сентября обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия участников миссии ОБСЕ и оперативную группу, которая представляет самопровозглашенную Донецкую народную республику в совместном центре по контролю и координации прекращения огня. Под обстрел также попал внештатный фотограф МИА "Россия сегодня" Александр Гаюк. Никто не пострадал.

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков

Об инциденте РИА Новости сообщили в ДНР. Там уточнили, что наблюдатели ОБСЕ оказались на месте происшествия, поскольку приехали удостовериться в последствиях обстрела села Коминтерново, который произошел ранее.

Источник в ДНР настаивает, что огонь по ним велся "целенаправленно", вопреки согласованному перемирию и гарантиям безопасности от Киева. Согласно показаниям фоторепортера, сначала они услышали взрыв в паре десятков метров, а потом "начали работать стрелковым оружием".

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Обстановка на востоке Украины
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