Ураган "Дориан" достиг высшей категории

В США с замиранием ожидают урагана "Дориана", который стремительно приближается к островам Абако (архипелаг относится к Багамам). Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов, "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей категории. Об этом можно прочитать на страничке Центра в Twitter.

По последним данным, "разрушительные ветра" развили постоянную скорость 160 миль (почти 258 километров) в час. Ведомство в своих сводках предупреждает о штормах, ливнях и наводнениях, которые также грозят накрыть Багамские острова. На побережье штатов Флорида, Южная Каролина и Джорджия перед лицом стихии с литературным нарциссическим именем объявлен режим ЧП.

"Дориан" обещает стать мощнейшим ураганом за последнее десятилетие и уже четвертым для Америки за этот сезон. Из-за него президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где его ждали на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.