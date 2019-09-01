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01.09.2019 16:16
Рубрика: В мире

Ураган "Дориан" достиг высшей категории

Текст: Екатерина Забродина

В США с замиранием ожидают урагана "Дориана", который стремительно приближается к островам Абако (архипелаг относится к Багамам). Как сообщает Национальный центр США по отслеживанию ураганов, "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей категории. Об этом можно прочитать на страничке Центра в Twitter.

Фото: NASA via AP
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По последним данным, "разрушительные ветра" развили постоянную скорость 160 миль (почти 258 километров) в час. Ведомство в своих сводках предупреждает о штормах, ливнях и наводнениях, которые также грозят накрыть Багамские острова. На побережье штатов Флорида, Южная Каролина и Джорджия перед лицом стихии с литературным нарциссическим именем объявлен режим ЧП.

"Дориан" обещает стать мощнейшим ураганом за последнее десятилетие и уже четвертым для Америки за этот сезон. Из-за него президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где его ждали на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

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