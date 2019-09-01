В КНДР завершили реконструкцию крупнейшего мемориала советским воинам

В КНДР завершена реконструкция крупнейшего из расположенных на территории страны мемориалов, которые посвящены памяти советских воинов, павших в боях за освобождение Кореи. Памятник расположен в городе Хамхын.

Как говорится на официальной странице посольства Российской Федерации в КНДР, 29 августа посол России Александр Мацегора принял работу строительного управления города Хамхын, завершившего капитальную реконструкцию мемориала советским воинам.

Данный комплекс является крупнейшим из возведенных на территории Корейской Народно-Демократической Республики памятников подобного рода. Он называется "Парк освобождения", был впервые открыт в 1947 г., но очень сильно пострадал в годы Корейской войны 1950-53 гг.

Несмотря на разрушения в ходе Корейской войны мемориал был восстановлен и, как подчеркивают в посольстве России, "наши корейские друзья бережно ухаживали за ним".

С учетом приближающейся 75-й годовщины Дня Победы было принято решение провести капитальную реконструкцию монумента. Корейская сторона выделила материалы, технику и рабочую силу, а все финансирование обеспечила Москва. При этом были внесены некоторые изменения, чтобы вернуть комплексу первозданный вид. Посольство РФ в КНДР осуществляло деятельность по организации ремонтных работ и контролю за их ходом. Несколько дней назад глава российского посольства официально принял работу.

По словам дипломатов, корейские строители "бережно и с большой любовью" восстановили и обновили Арку Освобождения, сам Монумент Освобождения, который выполнен в форме якоря, а также обновили могильные плиты, где спят вечным сном 174 бойца Советской Армии и Флота, которые погибли при освобождении Кореи от японской оккупации. "Помним вас, ребята, спите спокойно. Все, что можем", - эмоционально говорится в сообщении посольства РФ в связи с окончанием работ по реконструкции мемориала.

Справка "РГ"

По данным посольства Российской Федерации в Пхеньяне, на территории КНДР находятся всего 11 братских и 345 отдельных могил советских военнослужащих и граждан СССР. Эти могилы расположены в городах Пхеньян, Вонсан (провинция Канвон), Чхонджин и Расон (провинция Северная Хамген), Хамхын (провинция Южная Хамген), Ыйджу (провинция Северная Пхенан). Общая численность захороненных составляет 1 375 человек (546 неизвестных), в том числе 991 военнослужащий (257 неизвестных).

Основная часть установленных захоронений относится к 1945-1948 годам и более позднему периоду, вплоть до 1959 года. Кроме того, в городах Пхеньян, Хэджу (провинция Южная Хванхэ), Нампхо (провинция Южная Пхенан), Чхонджин (Северная Хамген), Тонрим и Синыйджу (провинция Северная Пхенан) установлены памятники ("Монументы Освобождения") советским воинам, погибшим в боях за освобождение Кореи.