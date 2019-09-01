В Любляне у памятника Сынам России зажгли Вечный огонь

Вечный огонь, символ памяти тех, кто своими жизнями защитил мир от фашизма, зажегся в столице Словении, у памятника Сынам России и Советского Союза, погибших во время Первой и Второй мировых войн. Частицу пламени спецбортом министерства обороны привезли из Москвы в специальной лампаде, сохранившей жар огня, горящего у Могилы Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Как отметил глава российской делегации, первый заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, зажжение Вечного огня в Любляне пришлось "на трагическую дату в европейской истории, дату начала самой страшной войны, войны, которая изменила карту континента, но в то же время, как хочется надеяться, положила конец фашизму". По его словам, "история нам дана для того, чтобы мы делали из нее выводы, стоили жизнь новых поколений из тех уроков, которые прожили наши народы и страны".

"Россия, а тогда Советский Союз, внесла основной вклад в дело разгрома фашизма в Европе, и попытки переписать историю недопустимы", - подчеркнул Толстой, добавив, как благодарен народу и руководству Словении за их бережное отношение к памятникам, установленных в честь тех, кто погиб в той страшной войне. По его словам, в условиях, когда предпринимаются попытки переписать историю, происходящее сегодня в Словении символично, свидетельствует, что подобные попытки не удадутся.

Председатель Государственного совета Словении Алойз Ковшца со своей стороны отметил, что "мир и свобода в Европе были оплачены многими человеческими жизнями", и торжественная церемония зажжения Вечного огня - дань памяти этим героям. По его словам, забота о сохранении памяти красной нитью проходит через отношения двух стран. "Более чем за 20 лет, с тех пор как Российская Федерация признала Словенскую Республику, между нашими странами сплетены тесные узы дружбы и сотрудничества", - напомнил Ковшца, добавив, что Россия является для Словении важным экономическим и стратегическим партнером, товарооборот между нашими странами растет из года в год. А главное, отношения между Россией и Словенией никогда не были обременены конфликтами, подчеркнул политик.

По словам посла России в Словении Доку Завгаева, за 10 лет в республике не было ни одного случая вандализма по отношению к более чем 80 мемориалам и захоронениям российских и советских воинов. Зажжение Вечного огня стало логичным продолжением столь трепетного отношения к памятникам. Однако и Россия не остается в стороне. В ближайшие дни в Москве появится памятник словенцам, погибших на российской земле, рассказал Завгаев.

Мэр Любляны Зоран Янкович со своей стороны пожелал, чтобы сотрудничество между нашими странами было таким же вечным, как и зажженный сегодня негасимый огонь.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, также присутствовавший на церемонии, отметил, что страны, забывающие своих героев, не имеют будущего. К России и Словении это не относится. Как он напомнил, идею мемориала, изображающего восемь колонн с журавлями (по четыре на каждый год обеих мировых войн) навеял образ, созданный поэтом Рамсулом Ганзатовым, написавшим, что души погибших превращаются в белых птиц. "Уверен, что, зажигая сегодня пламя, мы посылаем тепло наших душ павшим воинам", - заявил Азаров.

Как рассказал "РГ" исполнительный директор фонда "История Отечества", член правления Российского исторического общества Константин Могилевский, "1 сентября для зажжения Вечного огня было выбрано не случайно, это крайне важная дата для Европы, частью которой является Словения, дата начала Второй мировой войны". Она напоминает о самых трагических событиях в истории человечества, что особо актуально сейчас, когда мир находится в состоянии турбулентности. По словам Могилевского, место, где зажгли новый Вечный огонь, символично. На территории Словении насчитывается более 80 воинских захоронений, многие из них были найдены и восстановлены благодаря нашему посольству. Но все же памятник Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн, считается главным среди них, хотя там, где он установлен и нет никакого захоронения. Монумент был открыт в 2016 году президентами России и Словении Владимиром Путиным и Борутом Пахором. "Это первый памятник российским и советским солдатам, освобождавшим Европу, открытый за последние десятилетия. И Вечный огонь тоже стал первым", - отметил представитель Российского исторического общества.

"Поддержка нашей инициативы говорит об особом отношении словенцев и руководства этой страны к памяти о самых трагических событиях XX века. Видно, как разнятся походы отдельных стран Центральной и Восточной Европы, одни сносят памятники, другие, наоборот, их устанавливают, зажигают огонь. Очень хороший пример демонстрирует Польша, где проходят траурные мероприятия, приглашены руководители различных государств, но не представители России. Таким образом, используя даже скорбь о погибших, их политики пытаются разделить Европу. У словенцев же мы видим совсем другой подход", - отметил Могилевский.

О зажжении Вечного огня в Любляне будет снят документальный фильм. За последние десятилетия не было ничего подобного. "И это позволяет выразить осторожный оптимизм, что у нас все не настолько тяжело в международных отношения", - считает Могилевский. С этой же целью в наших странах появится специальная почтовая марка.

Напомним, в годы Первой мировой войны на территории современной Словении, тогда входившей в состав Австро-Венгрии, был организован лагерь для русских военнопленных. Их руками строилась дорога через перевал Вршич. За время существования лагеря от тяжкого труда и голода в нем погибли около 10 тысяч человек. Во время Второй мировой войны Словения была частью Югославии, в апреле 1941 года она была оккупирована фашисткой Германией и ее союзниками. И вновь на ее территории, в городе Марибор, появился лагерь для военнопленных. Там погибли около 2 тысяч красноармейцев. На сегодняшний день на территории страны насчитывается 83 захоронения российских и советских военнослужащих, около четверти их них были обнаружены в последние годы благодаря работе нашего посольства. И у каждого ежегодно проводятся памятные мероприятия, в которых активно принимают участие местные власти, общественные организации, молодежь.