В Минтруде назвали число работающих пенсионеров в России

Всего в России сейчас 7,3 миллиона работающих пенсионеров, сказал глава Минтруда России Максим Топилин во время встречи министров труда стран "Группы двадцати" (G20) в Мацуяме.

Он констатировал, что в течение пяти лет количество людей старше трудоспособного возраста в доле занятых возросло с 8,5 процента до 9,6 процента. И с этого года в России стартовала программа по профобучению людей предпенсионного возраста, как имеющих работу, так и ищущих ее.

На организацию обучения для этой категории людей федеральный бюджет выделяет по пять миллиардов рублей в год. На эти деньги ежегодно будет обучаться по 75 тысяч предпенсионеров.