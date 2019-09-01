В Польше начались памятные мероприятия к 80-летию Второй мировой войны

С минуты молчания в польском городе Велюнь, который ранним утром 1 сентября 1939 года первым в Польше подвергся бомбардировке авиации нацистов (спустя несколько минут броненосец рейха обстрелял мыс Вестерплатте под Гданьском), в воскресенье начались памятные торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

Принимающая сторона решила, что сегодня здесь должны прозвучать гимны Польши и Германии. Их предварил зов сирены, напомнивший о трагических событиях 80-летней давности.

Присутствовавший на церемонии президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил, что его страна никогда не забудет об исторической ответственности за совершенные нацистами преступления и геноцид. При этом в Берлине, как известно, не считают необходимым обсуждать с польскими партнерами вопрос о "невыплаченных репарациях", называя его окончательно закрытым.

Делегацию РФ польская сторона, напомним, не пригласила, что на Смоленской площади назвали искажением исторической памяти. В знак солидарности с Россией в Польшу не полетело высшее руководство Беларуси. Отказалась участвовать в мероприятиях и Армения, также приглашенная польскими властями среди других постсоветских стран-участниц программы "Восточное партнерство". По словам главы МИД республики Зограба Мнацаканяна, которого цитирует ТАСС, для армян, чьи "деды воевали в советской армии против нацизма" и "внесли колоссальный вклад в общую победу, вместе с другими защищая общую большую родину", это "вопрос принципиальный".