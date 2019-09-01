В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России начали действовать поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". Новые правила призыва дают возможность отказаться от отсрочки от службы.

Поправки в документ касаются сыновей или братьев военных, погибших на службе, а также студентов-очников.

Солдатам срочной службы, призванным до 1 сентября, разрешат досрочно демобилизоваться, если основания для этого появились во время нахождения в части.

Кроме того, повышается штраф за неявку в военкомат при получении повестки и уклонение от прохождения медкомиссии. Ранее сумма составляла 500 рублей, теперь призывнику придется заплатить 3000 рублей.