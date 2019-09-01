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Рубрика: Экономика

В России стартовал эксперимент по маркировке кресел-колясок

Текст: Евгения Семизарова
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

В России 1 сентября стартовал добровольный эксперимент по маркировке кресел-колясок. Для колясок с ручным приводом его итоги подведут в декабре 2020 года, а для колясок с электрическим приводом - в июне 2021-го.

Фото: iStock
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Эксперимент определит, насколько эффективны и достаточны меры для противодействия незаконному ввозу в Россию, производству и обороту этих медизделий. Участники должны будут маркировать товары двухмерным цифровым кодом DataMatrix и передавать в систему "Честный знак" основные сведения о производстве и импорте.

Покупатель через приложение "Честный знак" онлайн может самостоятельно контролировать качество и легальность приобретаемой продукции и сообщать о выявленных недостатках и нарушениях. Это позволит бороться со всеми видами нелегальной продукции - контрафактом, фальсификатом, контрабандой, отметил заместитель генерального директора ЦРПТ (уполномоченного оператора) Реваз Юсупов.

Кроме того, до 30 сентября все участники оборота обувных товаров должны зарегистрироваться в системе. Средства идентификации на потребительскую упаковку или на обувные товары или товарный ярлык обувных товаров бизнес вправе наносить с 1 октября 2019 года, а уже с 1 марта 2020 года такая маркировка становится обязательной.

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Эксперты ЦРПТ обещают, каждое оптовое звено получит возможность в своем личном кабинете в системе "Честный знак" восстановить код маркировки в случае его повреждения или утраты. Например, этикетка может оторваться, потеряться, затереться либо потребитель срежет ее после покупки, а после решит вернуть товар в магазин. Каждый розничный магазин в случае возврата имеет право перемаркировать товар. Информация о коде каждой единицы продукции уникальна и хранится в системе.

За несоблюдение правил маркировки правонарушителей накажут рублем. Гражданам грозит штраф до 4000 рублей с конфискацией предметов, должностным лицам - до 10 тысяч, а юрлицам - до 300 тысяч рублей.

Экономика Товары и цены Вступают в силу в сентябре 2019 года
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