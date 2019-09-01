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01.09.2019 17:56
Рубрика: Общество

Опасным отходам нашли ответственного

Текст: Елена Березина
Единая государственная система обращения с опасными отходами I и II классов опасности (соли свинца, кислоты, ртутные лампы, щелочи, аккумуляторы, промышленные отходы и т.д.) заработает в России в сентябре.

Рыночное регулирование в сфере обращения с опасными отходами действовало несколько десятилетий и привело к дефициту мощностей по переработке отходов I и II классов опасности. По статистике, сейчас только 1,5% опасных отходов обезвреживается и утилизируется операторами, имеющими необходимые лицензии.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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"В России ежегодно образуется около 400 тысяч тонн чрезвычайно опасных и высокоопасных классов. Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий, отсутствуют, учет не ведется. Бессистемное хранение и бесконтрольное захоронение таких отходов без обработки крайне опасно. Ситуацию изменим и будем полностью контролировать, а также управлять такими отходами. Появятся современные центры обезвреживания и переработки, сформируется единая государственная система обращения с опасными отходами", - ранее комментировал глава минприроды Дмитрий Кобылкин.

С 25 сентября полномочия по созданию ГИС учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности закреплены за Росатомом (ранее он уже провел инвентаризация всех имеющихся в стране радиоактивных отходов). Госкорпорация также займется подготовкой предложений по определению федерального оператора, а параллельно будет решать задачу по обезвреживанию опасных отходов. В частности, готовить необходимую инфраструктуру для обезвреживания опасных отходов, отвечающих принципам НДТ, с учетом международного опыта.

Пока что в этой сфере очень много злоупотреблений, процветает криминальный бизнес, который принимает у предприятий опасные отходы, а потом либо закапывает их, либо увозит на свалки твердых бытовых отходов (ТБО), отмечает генеральный директор ЭПЦ "Беллона" Александр Никитин.

Общество Экология "Мусорная" реформа
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