"Зенит" победил "Спартак" благодаря голу Жиркова

Питерский "Зенит" обыграл на выезде московский "Спартак" в центральном матче 8 тура Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака победила 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова и вернулась в лидеры чемпионата.

К "дерби двух столиц", как еще называют это противостояние, его участники подошли с одинаковым количеством очков и в одинаково скверном настроении. "Зенит", великолепно стартовавший в чемпионате, начал спотыкаться там, где не ждали, и потерял в двух последних турах аж пять очков. "Спартак" же оконфузился на днях в квалификации Лиги Европы, оставшись на ближайший год без еврокубковых матчей. На этом фоне победить в Тушино было архиважно и тем, и другим.

"Красно-белые" перед началом игры презентовали очередного статусного новичка. Причем сделали это по-европейски солидно. Полузащитник Алекс Крал, купленный у пражской "Славии", вышел к бровке под овации переполненных трибун, а на табло стадиона показали симпатичный видеоролик в его честь. Честно говоря, раньше "Спартак" такими акциями особо не баловал - сказывается приход новой медиа-службы.

С предматчевым перформансом от фанатов тоже был порядок - большие баннеры с празднующей гол командой и лозунгом "Назло врагам, на радость нам", должны были поднять боевой дух хозяев. А отдельное полотно, адресованное Василию Кулькову, тронуло особенно - у легенды "красно-белых" обнаружили недавно онкологическое заболевание, и фанаты призвали Кулькова бороться так же, как он делал это на поле. Болельщики "Зенита", заполнившие на этот раз только верхний ярус гостевого сектора, в свою очередь, напомнили о 15-летии Беслана. Тоже достойный уважения жест.

Дальше слово было за футболистами. Они начали куда скромнее, особенно "Зенит". "Спартак" больше владел инициативой, тогда как гости по большей части оборонялись. 32-я минута подарила "красно-белым" радость. Бакаев, приняв мяч после отскока, ударом издали переиграл вратаря "Зенита" Лунева. Но, как только отгремели взорванные фанатами петарды, судья Виталий Мешков отправился смотреть видеоповтор. Благо, на этом матче соответствующая техника работала. И обнаружил, что при приеме мяча Бакаев чуть подыграл себе рукой. Взятие ворот таким образом отменили.

А вот к голу от Юрия Жиркова на 41-й минуте претензий не было уже ни у кого. Нестареющий защитник с ювелирной точностью отправил мяч в левый от Максименко угол, впритирку со штангой - 1:0. С этим счетом команды ушли на перерыв. Во время которого главный тренер "Зенита" Сергей Семак поменял "висевшего" на желтой карточке Ригони на Ерохина. У "Спартака" же первая замена произошла через двадцать минут, когда Олег Кононов отправил на поле форварда Понсе. Выход аргентинца напрашивался - атаки "красно-белых" не отличались ни разнообразием, ни опасностью.

С появлением Понсе, а затем и Умярова, улучшений в игре "Спартака" не последовало. "Зенит" спокойно действовал по счету, а хозяева пытались вскрыть оборону соперника, фактически не двигаясь. Свежести команде Кононова в заключительном отрезке матча откровенно не хватало.

Гол Жиркова так и остался в итоге единственным. "Зенит" благодаря этой трудовой победе догоняет в таблице "Ростов" и "Краснодар" - у всех лидеров теперь по 17 очков. У "Спартака" к паузе в чемпионате, связанной с отборочными матчами Евро-2020, осталось 14 баллов. Это шестое место в премьер-лиге.