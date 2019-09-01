Еще не дожидаясь завершения всех континентальных чемпионатов и обновления рейтинга стран, Международная федерация хоккея на траве (FIH) все просчитала на шаг вперед и объявила список участников мировой олимпийской квалификации.

Удивительно, но факт: женская сборная России, неделю назад предсказуемо провалившаяся на чемпионате Европы в Бельгии и вылетевшая во второй континентальный дивизион, сейчас получила шанс пробиться в Токио-2020.

Поскольку в мировом рейтинге Россия все же поднялась с 23-го на 19-е место, то команда главного тренера Светланы Ивановой вошла в число участников последней стадии отбора. В конце октября или начале ноября сыграем два матча на поле одной из четырех команд - Австралии, Германии, Великобритании или Испании. Жеребьевка семи пар квалификации состоится 9 сентября в швейцарской Лозанне.