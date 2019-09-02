19 сентября Huawei выпустит первый смартфон без привычного Android

Смартфон Huawei Mate 30, который станет первым устройством компании без предустановленных сервисов Google, будет анонсирован 19 сентября. Об этом Huawei сообщила в своем блоге в Twitter.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019

Презентация новинки пройдет в Мюнхене, Германия. В небольшом ролике-тизере демонстрируется "глазок" камеры, намекающий на расширенные фотовозможности Huawei Mate 30.

Отказ от установки сервисов Google (поиска, каталога приложений, карт, Gmail, YouTube) стал вынужденным для компании. В мае этого года Huawei попала под санкции США, после чего многие американские хайтек-компании были вынуждены приостановить партнерство с ней. В их числе оказалась и Google.

Неизвестно, чем именно Huawei собирается заменить фирменные "гугловские" сервисы, в особенности каталог приложений - ради которого, собственно, многие люди и покупают себе смартфоны. У компании есть собственный магазин программ App Gallery, однако не факт, что в нем присутствуют "базовые" приложения, популярные во всем мире и присутствующие на большинстве смартфонов.