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19 сентября Huawei выпустит первый смартфон без привычного Android

Текст:   Антон Благовещенский
02.09.2019,  
15:28
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Смартфон Huawei Mate 30, который станет первым устройством компании без предустановленных сервисов Google, будет анонсирован 19 сентября. Об этом Huawei сообщила в своем блоге в Twitter.

Презентация новинки пройдет в Мюнхене, Германия. В небольшом ролике-тизере демонстрируется "глазок" камеры, намекающий на расширенные фотовозможности Huawei Mate 30.

Отказ от установки сервисов Google (поиска, каталога приложений, карт, Gmail, YouTube) стал вынужденным для компании. В мае этого года Huawei попала под санкции США, после чего многие американские хайтек-компании были вынуждены приостановить партнерство с ней. В их числе оказалась и Google.

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Неизвестно, чем именно Huawei собирается заменить фирменные "гугловские" сервисы, в особенности каталог приложений - ради которого, собственно, многие люди и покупают себе смартфоны. У компании есть собственный магазин программ App Gallery, однако не факт, что в нем присутствуют "базовые" приложения, популярные во всем мире и присутствующие на большинстве смартфонов.

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