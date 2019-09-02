По мере стремительного развития технологий мобильной связи 5-го поколения весь мир сделает шаг в новую эру, которая будет характеризоваться драматическими изменениями качества и скорости работы мобильного интернета.

Компания Huawei на конференции для разработчиков Developers Conference 2019 представила свою операционную систему Harmony OS, которая принесет новые преимущества потребителям, поставщикам оборудования и разработчикам. Операционная система поможет перейти в интеллектуальную эпоху, в которой 5G, AI и IoT выйдут на новый уровень. Фото: AP

2019 год без всяких оговорок является первым годом коммерческого использования мобильной связи 5-го поколения. Ассоциация GSMA (Global System for Mobile Communications Alliance) недавно опубликовала доклад, в котором отмечено, что 5G принесет около 900 миллиардов долларов в экономику Азии на протяжении последующих 15 лет.

GSMA представляет интересы мобильных операторов по всему миру, объединяя более 750 операторов и почти 400 компаний в более широкой мобильной экосистеме. В нее также входят производители мобильных телефонов и устройств, компании - разработчики программного обеспечения, поставщики оборудования и интернет-компании, а также организации в смежных отраслях промышленности.

В докладе говорится, что мобильные операторы Азии в 2018-2025 годы намерены направить 370 миллиардов долларов - то есть две трети их общих инвестиций - на строительство сетей 5G. "Хотя формат 4G по-прежнему имеет большие возможности для роста в Азии, операторы региона в настоящее время инвестируют миллиарды долларов в строительство передовых сетей 5G, которые позволят предоставить потребителям множество новых услуг, улучшить производство и стимулировать экономический рост", - говорит генеральный директор GSMA Матс Гранрид.

Фото: Медиакорпорация Китая

Таким образом, к 2025 году около 18 процентов мобильных соединений будет действовать в сетях 5G. При этом на мобильные технологии 4G будет приходиться более двух третей подключений в Азии, а в 2018 году этот показатель составил 52 процента.

Около 2,6 миллиарда долларов вложили операторы KT, SK Telecom и LG Telecom в 2019 году в развертывание 5G-сетей

Согласно прогнозам аналитиков, Китай, который считается лидером в развертывании решений и приложений 5G, вложит 184 миллиарда долларов в 5G к 2025 году. Китай в настоящее время тестирует 5G во всех крупных городах и административных единицах провинциального уровня, включая Шанхай, в преддверии коммерческих запусков в нынешнем году. К 2025 году в Китае на 5G-сети будет приходиться 28 процентов мобильных соединений, что составит около трети всех подключений 5G в мире.

В апреле 2019 года Республика Корея стала первой в мире страной, перешедшей на 5G. К настоящему моменту количество пользователей 5G в стране уже превысило миллион человек. Местные операторы KT, SK Telecom и LG Telecom только в этом году потратили около 2,6 миллиарда долларов на развертывание своих 5G-сетей.

На Mobile World Congress (MWC) 2019 в Шанхае представлены новейшие разработки, выпущенные по новой стратегии, направленной на увеличение разнообразия мобильных решений в эпоху 5G Фото: REUTERS

"Изначально технология 5G не будет сильно влиять на промышленность, но через несколько лет (около трех, не ранее) станет широко распространенной. Это позволит изменить индустрию развлечений, увеличив применение виртуальной реальности, а также поможет развить технологии искусственного интеллекта и автономного вождения к 2025 году", - утверждает аналитик SK Investment & Securities Ким Ёну.

По сообщению телеканала NHK, власти Японии решили использовать около 200 тысяч дорожных светофоров в качестве баз для передачи сигналов мобильной связи 5G. Сети 5G по всей стране будут развернуты к марту 2022 года.

Развитие мобильных технологий будет стимулировать экономику региона. GSMA прогнозирует, что мобильные технологии и услуги в Азиатско-Тихо-океанском регионе принесут 1,9 триллиона долларов к 2023 году. Этот показатель в 2018 году составил 1,6 триллиона долларов - на долю связи пришлось около 5,3 процента ВВП региона.

В 2018 году в мобильной экосистеме АТР, прямо и опосредованно, было занято более 18 миллионов человек. Этот сектор экономики внес 165 миллиардов долларов в общественные секторы в виде налогов и сборов, говорится в докладе.