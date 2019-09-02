Александр Коновалов: Поднимаем престиж студенческих турниров по баскетболу

Сейчас в Китае проходит чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд с участием сборной России, так что в сентябре все внимание болельщиков приковано именно к событиям в Поднебесной. Но при этом нельзя забывать, что отечественный баскетбол - это очень большая пирамида, в которой свое немаловажное место занимает и такое массовое направление, как студенческий баскетбол.

Корреспондент "РГ" побеседовал с одним из основателей Ассоциации студенческого баскетбола, председателем Наблюдательного совета АСБ, соавтором биографической книги Сергея Белова "Движение вверх", по мотивам которой был снят одноименный фильм, министром юстиции Российской Федерации Александром Коноваловым.

В мае завершился уже 12-й по счету сезон чемпионата АСБ. Считаете ли вы позитивными те изменения, которые происходили в лиге в последние годы? Чем минувший сезон отличался от предыдущих, был ли он особенным?

Александр Коновалов: Весь минувший сезон в АСБ мы посвятили олимпийскому чемпиону Мюнхена-1972 Сергею Александровичу Белову. В январе ему исполнилось бы 75 лет. Сергей Белов всей жизнью показал, что значит опережать время, добиваться недостижимых, на первый взгляд, целей, достойно делать свое благородное дело. Молодые ребята продолжают учиться на его примере, это здорово, несмотря на то, что его нет с нами уже шесть лет. Для нас очень важно сохранять связь с легендами отечественного баскетбола. К ним, кстати, относятся и чемпионы Мюнхена Иван Едешко и Алжан Жармухамедов, наставник олимпийских чемпионок-1992 Евгений Гомельский, которые регулярно бывают на матчах АСБ. Мы стремимся к уровню, который соответствует высшим ценностям спорта, представлениям о чести и достоинстве, верности своей стране, своей команде и своей игре.

Главный матч суперфинала в Казани удался: команда МГАФК вырвала победу у МГУ на последней секунде. Но много игр в АСБ завершалось с разгромным счетом. Как сделать так, чтобы драматичных по сюжету игр в студенческом баскетболе было больше, как повысить конкуренцию?

Александр Коновалов: Да, в этом году был фантастический по накалу суперфинальный матч в Казани, который напомнил противостояние ЦСКА и питерского "Спартака" в советские времена. Что творилось на площадке! Видя такие искренние и неподдельные эмоции, понимаешь: все делается не зря. Мы стараемся поднимать престиж студенческих соревнований, чтобы приходили новые ребята, чтобы здесь оттачивали мастерство те, кто еще не проходит в составы клубов. Мы привлекаем в лигу новые вузы, убеждаем ректоров, создаем благоприятные условия сотрудничества с профессиональными командами.

Как вы, будучи одним из основателей и руководителей АСБ, относитесь к идее обязать все команды, а не только участников высших дивизионов, придумать себе оригинальные названия. Как, например, "Сирены", "Стальные лисы". Писать в СМИ о матчах команд с тяжеловесными аббревиатурами из пяти-шести заглавных букв проблематично.

Александр Коновалов: Согласен. Мы постоянно думаем об "оживлении" названий наших клубов. Это позволяет улучшить узнаваемость команд и расширить их маркетинговые возможности. Не хотелось бы во всем бездумно следовать американскому примеру, но там такой подход прекрасно работает. И, как мы видим, грамотный перенос его в наши реалии тоже приносит плоды. Это непростой процесс: для многих вузов тяжеловесная, казалось бы, аббревиатура - понятная и очень дорогая. И тогда ее использование вполне оправдано. Взять, например, МГУ - это уже сильный, прекрасно узнаваемый бренд. Но в большинстве случаев лучше, конечно, обретать собственное имя. Кстати, со следующего сезона мы обязываем клубы обзаводиться и собственными эмблемами, отличными от логотипа вуза.

Последние три "матча всех звезд" АСБ проходили не в мегаполисах, а в Орле, Магнитогорске, Великом Новгороде. С чем это связано, есть ли тут какой-то подтекст?

Александр Коновалов: И во всех случаях мы собирали полные арены! Дело не в том, большой или небольшой город, а в том, как там относятся к баскетболу и работают со студенческой аудиторией. Не секрет, что в крупных городах люди избалованы развлечениями на любой вкус, включая масштабные спортивные шоу. А в регионах народ голоден до таких матчей. И зрителей по-настоящему привлекает не то, как обставлено зрелище, а сама игра. Пусть в исполнении любителей, зато лучших из них, которые участвуют в соревнованиях не за деньги, а за идею, должным образом мотивированы, заряжены на то, чтобы использовать свой шанс, хотя бы на один день стать настоящей звездой баскетбола.

Уже вторую Универсиаду подряд наши сборные по договору с РФБ формируются из числа игроков чемпионата АСБ. Сейчас в Италии наши ребята финишировали 13-ми, девушки - 5-ми. Два года назад были 17-е и 4-е места. Оправдан ли такой кадровый подход? Ведь он пока в ущерб результату. Мы же без медалей…

Александр Коновалов: Если бы во всех баскетбольных сборных исповедовали тот же принцип, расклад был бы совершенно иным. Создавая огромную пирамиду студенческого баскетбола России и мотивируя каждого непрофессионального игрока тем, что он имеет шанс попасть на Универсиаду, мы, отчасти сознательно, идем на снижение результата. Ведь в большинстве стран даже нет аналога АСБ - полноценного чемпионата для студентов в течение всего сезона. Там университетские команды собираются только на сборы и играют в разовых турнирах, а лучшие студенты большую часть времени тренируются и играют за профессиональные и полупрофессиональные клубы. То есть конкуренция очень высока. При этом результат девушек я считаю вполне достойным. И парни тоже сделали определенный шаг вперед.

Баскетбол 3х3 стал новой олимпийской дисциплиной и активно развивается во всем мире. Можете оценить потенциал этого вида спорта в России, в том числе в АСБ? Имеет ли эта разновидность игры какое-то особое значение для студентов?

Александр Коновалов: Главное, что у России есть неплохие перспективы в баскетболе 3х3. Победы молодежных сборных России на Кубке мира, достижения наших команд на международных турнирах это подтверждают. Мы будем бороться за высшие результаты. Нам особенно приятно, что воспитанник АСБ Станислав Шаров в российском баскетболе 3х3 на первых ролях и претендует на поездку на Олимпийские игры - 2020 в Токио. Исторически стритбол является более молодежным, таким драйвовым видом, его проще организовывать в университетах. Поэтому мы питаем большие надежды, связанные с развитием студенческого баскетбола 3х3.

Не кажется ли вам, что звания олимпийского чемпиона по классическому баскетболу и по разновидности 3х3 будут все-таки несравнимы? Ведь вариант игры 3х3 далеко не всеми воспринимается всерьез, оппоненты считают, что это не более чем тренировочный элемент обычного баскетбола, просто игра на половину площадки.

Александр Коновалов: Почему пляжный волейбол имеет право на существование, а баскетбол 3х3 - нет? Все золотые медали одинакового достоинства, и каждая из них равнозначна в общей копилке сборной. И на самом деле практика показывает, что баскетболисты-классики не обязательно так же хороши в игре на одно кольцо. Там совсем другие требования к данным игроков: на первый план выходят готовность к более жесткой борьбе, снайперские качества и быстрота реакции. Эта дисциплина более контактная, динамичная и, значит, в плане зрелищности тоже очень перспективная.

Больше года прошло с выхода на экраны побившего все кассовые рекорды фильма "Движение вверх", который был снят на основе автобиографической книги Сергея Белова в вашей литературной записи. Какой эффект дала эта картина? Только ли эмоции зрителей в кинотеатрах вызвала или все же скачок популярности баскетбола в России обеспечила?

Александр Коновалов: Цифры рейтингов говорят сами за себя. Одной рекламы было бы мало, сработало "сарафанное радио", и люди пошли смотреть качественное российское кино о большой спортивной победе. Сколько было споров и дискуссий - это свидетельствует, что все без исключения остались неравнодушны к данному феномену. Фильм о героях отечественного спорта стал большим событием в культурной жизни страны. На баскетбол стали приходить новые болельщики - это факт. А о настоящем долгосрочном эффекте, пожалуй, можно будет говорить лишь спустя годы. Если мальчишки и девчонки, которые посмотрели "Движение вверх" и потом записались в баскетбольные секции, останутся как минимум верны баскетболу, значит, они получили импульс своему развитию как физическому, так и духовному. Может быть, они добьются серьезных результатов. Добавлю, что в ближайшее время мы планируем к запуску масштабный проект под брендом "Движение вверх", который вберет в себя и тренировочные баскетбольные лагеря, и инновационные образовательные программы. Это также станет значительным вкладом в развитие спорта и данью памяти Сергею Белову, его замечательной судьбе, его выдающейся игре.

Недавно на фестивале в Китае прошла презентация фильма "Движение вверх" на китайском языке. Какую роль фильм играет в продвижении российских культурных ценностей, наших спортивных достижений за рубежом? Действительно ли это отличный способ напомнить об истории и традициях нашего спорта, донести наши моральные принципы до людей из других стран?

Александр Коновалов: Как один из инструментов - бесспорно. Миллионы китайцев в качестве туристов ежегодно приезжают в Россию. По понятным причинам там большой интерес к нашей истории, культуре, традициям и, конечно, к спорту. К слову, в Китае очень любят баскетбол, там это спорт номер один. У АСБ даже есть полномочный представитель в этой стране, у нас прекрасные связи с местными баскетбольными командами. Недавно там проводили международный турнир с участием российских и китайских студенческих команд. Аналогичные дружеские соревнования проводятся у нас на Дальнем Востоке. Я думаю, баскетбол - это один из тех мостиков, которые помогают нашим странам выстраивать доверительные отношения и налаживать добрососедские контакты.