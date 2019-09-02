Александра Азарова: Крым в авангарде молодежных проектов России

Открывшийся фестиваль молодежных творческих коллективов полуострова в очередной раз продемонстрировал, что Крымский регион находится в авангарде молодежных и гуманитарных проектов России. С одной стороны, это пример положительной динамики в российской молодежной политике в целом. С другой стороны, тут на лицо яркая демонстрация потенциала Крыма как настоящего центра проявления эффективных молодежных инициатив всероссийского масштаба. Об этом рассказала координатор проектов по молодежным инициативам Фонда развития современной дипломатии Александра Азарова.

"Как эксперт по молодежной политике и гуманитарным проектам, я наблюдаю совершенно потрясающую динамику разворачиваемых молодежных проектов и гуманитарных инициатив в Крыму. В этом показателе есть и огромная роль эффективной государственной политики полуострова в области развития молодежных инициатив, внимание журналистов и многое другое. Но кроме этого, в рамках фестиваля создана совершенно фантастическая творческая атмосфера, а это уже заслуга энтузиазма молодых людей и жителей полуострова, направленного в позитивное русло. Я считаю, что этот пример должен стать образцом для других региональных администраций страны в области молодежной политики", - рассказала подробнее Александра Азарова.

Уже в первые дни конкурса многочисленные участники и зрители стали свидетелями двух беспрецедентных рекордов в масштабах России. 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу.

Другой рекорд установили участники квартала КВН. Они организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток, в котором одновременно приняли участие 56 сценаристов и юмористов. Оба рекорда зафиксировали эксперты Книги рекордов России. Это не считая того, что, по данным пресс-службы МВД Крыма, в первый же день фестиваля его посетили более 30 тысяч человек.

По мнению эксперта, кроме таких ярких моментов в рамках фестиваля предполагаются уникальные меры поддержки для молодых людей. В течение фестиваля организаторы намерены распределить беспрецедентную сумму грантов - 80 миллионов рублей. Проявившие свои способности молодые люди получат возможность провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле "Студия СОЮЗ", выступить на фестивале "Нашествие". Всего в программе фестиваля более 800 мероприятий.

"На мой взгляд, очень положительно, что сам формат фестиваля - не только зрелищное по своей сути мероприятие, но ко всему прочему своего рода отборочный конкурс и социальный лифт для развития творческих коллективов и групп со всей страны. Участники призовых номинаций фестиваля получат возможность представить свое творчество на крупных федеральных площадках в Москве и обратить на себя внимание российского творческого мэйнстрима", - заметила Александра Азарова.

По словам эксперта, такой масштабный фестиваль прекрасно демонстрирует не только потенциал российской молодежи или государственной молодежной политики страны, но также и способствует укреплению российской гражданской идентичности. Именно в Крыму как в регионе, который является малой родиной многих народов с разными культурными традициями, мы можем увидеть пример, как культурные и гуманитарные проекты содействуют не только сближению народов нашей страны, но и становятся важным элементом позитивного развития единой гражданской идентичности России XXI века.

С учетом вышеназванных обстоятельств актуально использовать потенциал такого региона в позитивном русле и на международной арене. В Крыму могут быть запущены инициативы, направленные на установление диалога и взаимопонимания, не только для российской молодежи из разных регионов. Регион может стать точкой сборки для регулярных и гуманитарных контактов между российской и европейской молодежью. Если этот процесс будет организован и реализован с тем же качеством, что и фестиваль "Таврида-АРТ" - результат и международный эффект не заставит себя долго ждать. И тогда мы увидим, как политика отступает перед культурой, а культурный потенциал нашей молодежи преображает социально-политическую среду в мире - через их сверстников, посетивших подобные мероприятия. Ведь именно молодежь самая динамичная и энергичная социальная группа в любой стране.

"Фестиваль "Таврида-АРТ" прекрасный пример, того, что пришло время Крыму стать международной, если не глобальной молодежной и гуманитарной площадкой. Уже не в первый раз мы видим на примере подобных мероприятий, какой они дают эффект как для жителей региона, так и для участников форумов и фестивалей. Мне кажется, это тот пример международной коммуникации, который должен получить развитие и максимально широкое применение. Причем это вновь прекрасный опыт как для нашей молодежи, так и ресурс для нашей внешней политики в очень конструктивном и уместном смысле этого слова. Как минимум этот формат будет способствовать тому, что молодые люди, представляющие заграничные творческие группы и коллективы (а это те, кто оказывают хоть и опосредованное, но важное влияние на формирование социального и политического мэйнстрима в своих странах) станут иначе смотреть на Россию и попытаются лучше понимать наше общество, культуру и историю. Это очень долгосрочное вложение в будущее не только России, но и всего мира", - отметила Александра Азарова.