Александра Азарова: Крым в авангарде молодежных проектов России

"Как эксперт по молодежной политике и гуманитарным проектам, я наблюдаю совершенно потрясающую динамику разворачиваемых молодежных проектов и гуманитарных инициатив в Крыму. В этом показателе есть и огромная роль эффективной государственной политики полуострова в области развития молодежных инициатив, внимание журналистов и многое другое. Но кроме этого, в рамках фестиваля создана совершенно фантастическая творческая атмосфера, а это уже заслуга энтузиазма молодых людей и жителей полуострова, направленного в позитивное русло. Я считаю, что этот пример должен стать образцом для других региональных администраций страны в области молодежной политики", - рассказала подробнее Александра Азарова.
Уже в первые дни конкурса многочисленные участники и зрители стали свидетелями двух беспрецедентных рекордов в масштабах России. 172 участника фестиваля одновременно создавали художественное полотно общей площадью 100 квадратных метров. Молодые художники изобразили горы, крымские пейзажи, цветы, портреты, яркие абстракции, символы единения и дружбы, людей, взявшихся за руки и танцующих в кругу.
Другой рекорд установили участники квартала КВН. Они организовали самый большой мозговой штурм по написанию шуток, в котором одновременно приняли участие 56 сценаристов и юмористов. Оба рекорда зафиксировали эксперты Книги рекордов России. Это не считая того, что, по данным пресс-службы МВД Крыма, в первый же день фестиваля его посетили более 30 тысяч человек.
По мнению эксперта, кроме таких ярких моментов в рамках фестиваля предполагаются уникальные меры поддержки для молодых людей. В течение фестиваля организаторы намерены распределить беспрецедентную сумму грантов - 80 миллионов рублей. Проявившие свои способности молодые люди получат возможность провести свою выставку в Москве, стать телеведущими, выпустить релиз или альбом на лейбле "Студия СОЮЗ", выступить на фестивале "Нашествие". Всего в программе фестиваля более 800 мероприятий.
"На мой взгляд, очень положительно, что сам формат фестиваля - не только зрелищное по своей сути мероприятие, но ко всему прочему своего рода отборочный конкурс и социальный лифт для развития творческих коллективов и групп со всей страны. Участники призовых номинаций фестиваля получат возможность представить свое творчество на крупных федеральных площадках в Москве и обратить на себя внимание российского творческого мэйнстрима", - заметила Александра Азарова.
По словам эксперта, такой масштабный фестиваль прекрасно демонстрирует не только потенциал российской молодежи или государственной молодежной политики страны, но также и способствует укреплению российской гражданской идентичности. Именно в Крыму как в регионе, который является малой родиной многих народов с разными культурными традициями, мы можем увидеть пример, как культурные и гуманитарные проекты содействуют не только сближению народов нашей страны, но и становятся важным элементом позитивного развития единой гражданской идентичности России XXI века.
С учетом вышеназванных обстоятельств актуально использовать потенциал такого региона в позитивном русле и на международной арене. В Крыму могут быть запущены инициативы, направленные на установление диалога и взаимопонимания, не только для российской молодежи из разных регионов. Регион может стать точкой сборки для регулярных и гуманитарных контактов между российской и европейской молодежью. Если этот процесс будет организован и реализован с тем же качеством, что и фестиваль "Таврида-АРТ" - результат и международный эффект не заставит себя долго ждать. И тогда мы увидим, как политика отступает перед культурой, а культурный потенциал нашей молодежи преображает социально-политическую среду в мире - через их сверстников, посетивших подобные мероприятия. Ведь именно молодежь самая динамичная и энергичная социальная группа в любой стране.
"Фестиваль "Таврида-АРТ" прекрасный пример, того, что пришло время Крыму стать международной, если не глобальной молодежной и гуманитарной площадкой. Уже не в первый раз мы видим на примере подобных мероприятий, какой они дают эффект как для жителей региона, так и для участников форумов и фестивалей. Мне кажется, это тот пример международной коммуникации, который должен получить развитие и максимально широкое применение. Причем это вновь прекрасный опыт как для нашей молодежи, так и ресурс для нашей внешней политики в очень конструктивном и уместном смысле этого слова. Как минимум этот формат будет способствовать тому, что молодые люди, представляющие заграничные творческие группы и коллективы (а это те, кто оказывают хоть и опосредованное, но важное влияние на формирование социального и политического мэйнстрима в своих странах) станут иначе смотреть на Россию и попытаются лучше понимать наше общество, культуру и историю. Это очень долгосрочное вложение в будущее не только России, но и всего мира", - отметила Александра Азарова.