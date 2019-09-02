Остается неделя до официальной премьеры новых iPhone. Презентация состоится во вторник, 10 сентября.

Чем удивит новый смартфон, любители "яблочного" бренда узнают уже через неделю. Фото: Reuters

Детали новинок Apple по традиции не раскрывает. В середине августа в результате якобы крупной утечки в Сети появились некоторые сведения о новых телефонах. Информацию представил YouTube-канал EverythingApplePro со ссылкой на свои источники. Однако разработчики из Купертино на нее никак не отреагировали, поэтому рядовым пользователям и авторитетным экспертам пока остается лишь гадать: были ли попавшие в интернет данные о новых "яблочных" устройствах правдой или фейком.

Итак, что известно о предстоящей премьере на сегодняшний день? Ожидается, что новая линейка смартфонов будет состоять из трех аппаратов, которые будут улучшенными версиями iPhone XS, iPhone XR и iPhone XS Max. Предполагаемые названия устройств также уже известны: это iPhone 11 (заменит iPhone XS), iPhone 11 Pro (апгрейд iPhone XS Max) и iPhone 11R (усовершенствованный iPhone XR).

Преемник iPhone XS будет снабжен увеличенным дисплеем в 6,1 дюйма (в существующей версии 5,8 дюйма). Два других смартфона получат квадратный модуль основной камеры, состоящий из трех сенсоров.

Базовая емкость флеш-памяти смартфонов вместо 64 ГБ составит 128 ГБ. В других модификациях 256 и 512 ГБ.

Есть прогнозы о том, что Apple вернется к своему давнему радужному логотипу времен Стива Джобса, нанеся его на новые устройства. Эту версию подкрепляет тот факт, что организаторы официальной презентации, любящие будоражить воображение пользователей, журналистов и экспертов скрытыми намеками, в этом году использовали старый значок в приглашениях на сентябрьскую премьеру.

"Яблочные" смартфоны - дорогое удовольствие. Тем более если это новые модели. Многие поклонники продукции Apple утоляют страсть обладания гаджетами, покупая подержанные устройства. Как рассказали "РГ" в пресс-службе Avito, именно iPhone остается лидером по продажам на вторичном рынке. За ним располагается Samsung. Следом идут китайские бренды: Xiaomi сохраняет третье место по продажам, Huawei поднялся на две позиции за год и вплотную приблизился к тройке лидеров.