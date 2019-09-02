Авиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

По его словам, обычно авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV кварталы оказываются убыточными. В этом же году позитивных результатов вообще можно не ждать, уверен Борис Шокуров.

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании не смогли получить 45 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем в это же время в прошлом году.

Как отмечает издание "Известия", располагающее этой информацией, основные причины подорожания билетов, - высокая цена авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (число мест в действующем флоте).

Справиться со сложившейся ситуацией способен демпфер - механизм, при котором перевозчикам компенсируют затраты, если происходит существенный рост цен на топливо.