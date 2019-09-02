Авиабилеты подорожают по итогам года

Новости

Здравствуй, Долли: китайцы снова сделали клон Range Rover 11:01
Владимир Путин рассказал о пользе дзюдо 10:56
В Мордовии школьница погибла из-за удара током от мобильного телефона 10:55
Путин поздравил президента Вьетнама 10:53
Путин назвал один из приоритетов России в Азии 10:53
На ВЭФ-2019 впервые приедет правительственная делегация из Индонезии 10:49
Додон прибыл в Москву, чтобы решить вопрос с поставками газа в Молдавию 10:49
Росавиация разрешила ввод нового терминала аэропорта Хабаровска 10:46
GM-АвтоВАЗ остановил конвейер из-за низкого спроса на Chevrolet Niva 10:45
СМИ: "Зенит" подпишет 4-летний контракт с Вячеславом Караваевым 10:39
Северную Корею на ВЭФ-2019 представит вице-премьер кабмина страны 10:38
Путин подчеркнул важность битвы на Халкин-Голе 10:32
Новые Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander: известна дата премьеры 10:27
СМИ: В Киеве у сотрудника посольства РФ украли автомобильный номер 10:24
Прогноз развития экономики России рассчитают по новой системе 10:18
В Кемерове перенесли открытие сквера на месте "Зимней вишни" 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:12
В РФ стартовала подписная кампания на первое полугодие 2020 года 10:06
В Самаре школьник умер после падения плиты со здания ДК 09:40
В Приморье начался спад воды на реках 09:37
В Якутии медведь забрел в село и напал на женщину 09:35
На Эльбрусе начали поиски пропавшего альпиниста из Череповца 09:31
Жителя Перми осудили за истязание и убийство шестилетней девочки 09:20
Новый Nissan Juke уже бесит дилеров 09:00
Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны 08:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Законы сентября коснутся пенсий, земли и ОСАГО
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 09:58
Рубрика: Экономика

Авиабилеты подорожают по итогам года

Текст: Екатерина Ясакова
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

По его словам, обычно авиакомпании получают прибыль во II и III кварталах, а I и IV кварталы оказываются убыточными. В этом же году позитивных результатов вообще можно не ждать, уверен Борис Шокуров.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости www.ria.ru
Гражданская авиация: что готовят в будущем авиаразработчики

В I квартале 2019 года, по данным АЭВТ, авиакомпании не смогли получить 45 миллиардов рублей, что на 32 процента больше, чем в это же время в прошлом году.

Как отмечает издание "Известия", располагающее этой информацией, основные причины подорожания билетов, - высокая цена авиакеросина, а также избыточность провозных мощностей (число мест в действующем флоте).

Справиться со сложившейся ситуацией способен демпфер - механизм, при котором перевозчикам компенсируют затраты, если происходит существенный рост цен на топливо.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

День знаний
В кадастровой палате напомнили, как оспорить стоимость земли и жилья
Орешкин оценил последствия падения цен на нефть
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Видео: Ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова