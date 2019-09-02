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02.09.2019 17:59
Рубрика: Экономика

Туристы улетают налегке

Авиабилеты в Таиланд станут доступнее с лоукостером
Текст: Евгений Гайва
Стоимость авиаперелета в Таиланд и на остров Хайнань в Китае может снизиться уже осенью примерно на 20 процентов с выходом на эти направления лоукостера "Победа", считают эксперты. Вслед за этим вырастет поток самостоятельных туристов.
Благодаря лоукостерам перелет в экзотические страны становится подъемным и на регулярных рейсах. Фото: Reuters Благодаря лоукостерам перелет в экзотические страны становится подъемным и на регулярных рейсах. Фото: Reuters
Благодаря лоукостерам перелет в экзотические страны становится подъемным и на регулярных рейсах. Фото: Reuters

Накануне перевозчик получил допуск на пассажирские перевозки по этим направлениям. Правда, рейсы авиакомпания сможет ставить из Новосибирска и Красноярска. Но самостоятельные туристы будут комбинировать перелет также из других городов, считают эксперты.

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"На маршрутах, где начинает летать "Победа", мы обычно фиксируем снижение цен. Такая тенденция ожидается также на маршрутах в Таиланд и на Хайнань", - рассказала "Российской газете" представитель сервиса Aviasales Юлия Рязанова.

Как правило, в путешествиях в азиатские страны существенная доля бюджета поездки приходится именно на перелет. Появление на азиатских направлениях перевозчика, готового предложить туристам более бюджетные билеты, пусть даже с пересадками в Новосибирске и Красноярске, однозначно увеличит спрос на отдых в Таиланде и Китае, добавляет CEO Ostrovok.ru Феликс Шпильман. Самостоятельных туристов не пугают пересадки, отмечает Рязанова.

Сейчас, по данным агрегаторов, авиабилеты из Новосибирска в Таиланд начинаются от 22 тысяч рублей за прямой рейс туда-обратно, на Хайнань - от 26 тысяч рублей. Из Красноярска - на несколько тысяч дороже, а из Москвы стоимость перелета в Таиланд стартует от 36 тысяч рублей на человека, на Хайнань - от 43 тысяч.

Большинство российских путешественников предпочитают недорогие билеты, причем многих самостоятельных туристов не пугают пересадки

Таиланд уже является самым востребованным зарубежным направлением по количеству бронирований на эту зиму, причем как у самостоятельных, так и у организованных туристов, рассказывает Шпильман. С появлением рейсов "Победы" самостоятельные туристы потянутся и на Хайнань.

Между тем лоукостеры постепенно могут в целом поменять структуру турпотока. Сейчас больше половины бронирований приходится на авиабилеты до десяти тысяч рублей. Если лоукостеры предлагают самые дешевые варианты перелета, значит, их и выберет большинство российских путешественников, отмечают в Aviasales.

Тем более влиять на рынок лоукостеры будут с учетом прогнозируемого роста стоимости авиабилетов. Накануне в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) заявили, что из-за роста стоимости авиакеросина билеты подорожают по итогам этого года на 10 процентов. В Федеральной антимонопольной службе на это заметили, что оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов нет. При этом в ведомстве пообещали изучить деятельность организации на предмет сговора.

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
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Повышение цен в таких пределах не критично, указывает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. В результате продолжится перераспределение турпотока в пользу лоукостеров. Экономить позволяет отказ от дополнительных услуг, например, отмена питания на борту или снижение норм провоза багажа. Выгоднее оказывается доплатить за багаж, чем сразу покупать билет с включенным багажом и другими услугами. Но опасность в том, что авиакомпании сдерживают резкий рост за счет сокращения собственных расходов, а это со временем повышает риски для потребителей, указывает эксперт.

В АЭВТ пока увеличения доли лоукостеров на рынке не замечают, отметил в беседе с "РГ" старший вице-президент - исполнительный директор объединения Александр Виндермут. Вряд ли лоукостеры увеличат свою долю на рынке и в будущем, говорит он. При этом в АЭВТ указывают на необходимость поддержки отрасли. Государству необходимо расширять программу субсидирования пассажирских авиаперевозок, соглашается с авиаторами Барзыкин.

Рост стоимости авиаперелетов может больше всего ударить по внутренним рейсам. Во всяком случае, за первые восемь месяцев этого года средний чек на перелеты по России увеличился на 2,5 процента по сравнению с таким же периодом прошлого года, а по зарубежным - только на 0,7 процента. "Возможно, последующее подорожание билетов коснется именно внутрироссийских направлений", - отмечают в Aviasales.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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