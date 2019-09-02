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02.09.2019 11:58
Рубрика: Спорт

Барбашев договорился с клубом НХЛ "Сент-Луис" о новом контракте

Текст: Максим Домчев
Иван Барбашев с Кубком Стэнли. Фото: Официальный сайт "Сент-Луиса" Иван Барбашев с Кубком Стэнли. Фото: Официальный сайт "Сент-Луиса"
Иван Барбашев с Кубком Стэнли. Фото: Официальный сайт "Сент-Луиса"

Российский нападающий Иван Барбашев согласовал с клубом НХЛ "Сент-Луис Блюз" новый двухлетний контракт со средней годовой заработной платой 1,475 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте команды.

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Россиянин выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. За три неполных сезона в НХЛ он провел 163 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 51 очко (26 шайб + 25 передач). Также в его активе 31 игра и 6 баллов (3+3) в плей-офф.

В прошлом сезоне 23-летний Барбашев вместе с "Сент-Луисом" стал обладателем Кубка Стэнли.

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