Барбашев договорился с клубом НХЛ "Сент-Луис" о новом контракте

Российский нападающий Иван Барбашев согласовал с клубом НХЛ "Сент-Луис Блюз" новый двухлетний контракт со средней годовой заработной платой 1,475 миллиона долларов, сообщается на официальном сайте команды.

Россиянин выступает за "Сент-Луис" с 2017 года. За три неполных сезона в НХЛ он провел 163 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 51 очко (26 шайб + 25 передач). Также в его активе 31 игра и 6 баллов (3+3) в плей-офф.

В прошлом сезоне 23-летний Барбашев вместе с "Сент-Луисом" стал обладателем Кубка Стэнли.