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02.09.2019 13:00
Рубрика: Общество

Родители высоко оценили качество образования в школах

Текст: Ксения Колесникова
Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса, в котором участвовали почти пять тысяч человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- При оценке школы, в которой учится ребенок, большинство родителей позитивно отозвались об учителях. 85 процентов считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное. 78 процентов положительно оценили уровень квалификации педагогов, - сообщает ВЦИОМ.

Также родители высоко оценили обеспеченность учебной литературой (76 процентов положительных ответов), состояние классов и здания школы (73 процента).

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Наибольшее число плохих оценок выставили оснащенности школ компьютерами и лабораторным оборудованием, а также кадровой обеспеченности: многие родители негативно оценивают количество учителей по разным предметам, - подводит итоги ВЦИОМ.

Какой россияне видят основную задачу современной школы? На первом месте - знания по предметам, формирование кругозора (48 процентов опрошенных). На втором месте - развитие умения анализировать информацию, рассуждать - 41 процент. На третьем - развитие индивидуальных способностей, талантов ребенка - так ответили 39 процентов респондентов.

- При этом каждый третий опрошенный считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей, - рассказали во ВЦИОМ. - Столько же респондентов считают недостаточным внимание школьной системы к развитию у детей аналитического мышления.

Общество Образование Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ День знаний
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