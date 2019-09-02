Родители высоко оценили качество образования в школах

Полностью удовлетворены качеством образования своих детей-школьников 52 процента родителей. Еще 32 отчасти удовлетворены, отчасти - нет. Такие данные получил Всероссийский центр изучения общественного мнения в ходе опроса, в котором участвовали почти пять тысяч человек.

- При оценке школы, в которой учится ребенок, большинство родителей позитивно отозвались об учителях. 85 процентов считают, что отношение к детям в школе доброжелательное и внимательное. 78 процентов положительно оценили уровень квалификации педагогов, - сообщает ВЦИОМ.

Также родители высоко оценили обеспеченность учебной литературой (76 процентов положительных ответов), состояние классов и здания школы (73 процента).

По каким критериям мамы и папы поставили школе "двойку"?

- Наибольшее число плохих оценок выставили оснащенности школ компьютерами и лабораторным оборудованием, а также кадровой обеспеченности: многие родители негативно оценивают количество учителей по разным предметам, - подводит итоги ВЦИОМ.

Какой россияне видят основную задачу современной школы? На первом месте - знания по предметам, формирование кругозора (48 процентов опрошенных). На втором месте - развитие умения анализировать информацию, рассуждать - 41 процент. На третьем - развитие индивидуальных способностей, талантов ребенка - так ответили 39 процентов респондентов.

- При этом каждый третий опрошенный считает, что в школе уделяется недостаточно внимания развитию индивидуальных способностей детей, - рассказали во ВЦИОМ. - Столько же респондентов считают недостаточным внимание школьной системы к развитию у детей аналитического мышления.