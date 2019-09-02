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02.09.2019 21:10
Рубрика: В мире

Бранденбургские ворота закрываются

Партия "Альтернатива для Германии" стала второй в двух немецких землях
Текст: Евгений Шестаков
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
После подведения итогов голосования в двух немецких землях - Саксонии и Бранденбурге - швейцарская телерадиокомпания SRF решила выяснить у избирателей, почему те голосовали за "Альтернативу для Германии". Вопрос актуальный с учетом того, что в Саксонии партию поддержали 27,5 процента избирателей (она уступила только Христианско-демократическому союзу с 32,1 процентами). А в Бранденбурге сторонники "Альтернативы" получили 23,5 процента и от победителя выборов - Социал-демократической партии - их отделили менее 3 процентов.
Глава бранденбургского отделения "Альтернативы" Андреас Калбитц радуется данным экзит-полов. Фото: Reuters Глава бранденбургского отделения "Альтернативы" Андреас Калбитц радуется данным экзит-полов. Фото: Reuters
Глава бранденбургского отделения "Альтернативы" Андреас Калбитц радуется данным экзит-полов. Фото: Reuters

Последний результат для "альтернативщиков" выглядит феноменальным успехом, поскольку им удалось увеличить свое присутствие в местном ландтаге (парламенте) в три раза. Но вернемся к проведенному швейцарцами опросу. Героями интервью стали трое мужчин. Первый - пожилой, второй - в кепке, третий - в очках. Никаких фамилий и должностей. То, о чем они говорили, не вошло в материалы мейнстимовских немецких и европейских изданий. Приведу лишь некоторые цитаты: "нами помыкают", "все в стране должно соответствовать нормам политкорректности, как во времена ГДР", "я не могу говорить, что хочу и могу высказываться лишь в рамках либерально-демократического строя. Скажу что-то лишнее, и государство начнет меня преследовать". Любопытно, что отвечавшие на вопросы сторонники "Альтернативы" не упоминали ни мигрантов, ни экономические проблемы. Однако их всех, без исключения, волновали введенные законодательно или в качестве неписаных правил ограничения свободы слова, отсутствие права открыто, не опасаясь, высказывать в Германии свое мнение, если то не совпадает с официально допустимым.

В понедельник немецкое издание NEOpress обратило внимание на странность: пресса ФРГ практически не уделила внимание выступлению президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором тот предсказал "закат гегемонии Запада в мире" и заявил о желании "создать новую европейскую цивилизацию". Но для немецкой политической элиты такого рода инициативы со стороны Парижа выглядели зловещей крамолой, от которой следовало оградить жителей Германии. Это и было сделано.

Большинство прежде политически пассивных немцев на этот раз голосовали за "Альтернативу"

Рассуждая о высоких результатах "Альтернативы для Германии", немецкие и европейские комментаторы объясняют их удачной политической программой партии, поднявшей помимо проблем с приемом мигрантов вопрос о незавершенном объединении Германии. И как следствие, - неравных условиях, в которых пребывает запад и восток ФРГ. "Этот вопрос - пощечина для пожилых людей, которые 30 лет ждут уравнивания пенсий между Востоком и Западом", - хлестко рассказал, о чем идет речь, председатель бранденбургского отделения "Альтернативы" Андреас Калбитц. При этом проблемы со свободой слова в Германии и допущенный в Саксонии произвол в отношении кандидатов от правой партии не рассматривались в качестве причины, по которой традиционные политические силы ФРГ потеряли голоса сразу в двух землях.

Фото: CIKRF.RU
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Представитель "Альтернативы" Йорг Урбан на брифинге в Берлине подтвердил: в отношении партийных кандидатов в Саксонии были предприняты противоправные действия. В начале июля избирательная комиссия этой земли сократила список кандидатов от "Альтернативы" с 61 до 18 кандидатов, сославшись на формальные ошибки куда менее значимые, чем сбор кандидатами подписей "мертвых душ" или подделка подписей избирателей. Только после обращения в Конституционный суд в списке "Альтернативы" удалось восстановить 12 человек. Но 31 кандидат так и не был допущен к выборам. В партии утверждают: у них есть доказательства, подтверждающие наличие сговора МВД с руководителем избиркома.

Впрочем, занявшие первые места Христианско-демократический союз в Саксонии и социал-демократы в Бранденбурге проигравшими себя не чувствуют и строят планы, с кем из прошедших в местные парламенты партий создавать коалицию. Вести диалог с "Альтернативой" о вхождении в земельное правительство они наотрез отказываются, обвинив оппонентов в популизме, а избирателей ... в непривычно высокой явке. И это действительно так: если на выборах 2014 года в Бранденбурге к урнам пришли 47,9 процента избирателей, то в 2019 году их оказалось 61,3 процента. Еще выше явка была в Саксонии - 64 процента. По оценкам экспертов, большинство прежде пассивных немцев на этот раз голосовали за "Альтернативу", отказавшись поддерживать расплывчатые лозунги традиционных политических объединений.

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Рассчитывать на диалог, тем более сотрудничество партий мейнстрима и "альтернативщиков" не приходится. Тем не менее достигнутый правыми результат в двух землях ФРГ заставляет европейские СМИ увидеть в сторонниках "Альтернативы" уже не группу "разочарованных радикалов, которые выходят за рамки традиции немецкого консерватизма", а партию, которая находится в стадии становления. Впрочем, для либеральной прессы Старого Света парламентские успехи "Альтернативы" по-прежнему выглядят пугающей "черной волной", "автомобильной катастрофой", которые нужно любой ценой предотвратить. Этим собственно и занимался избирком в Саксонии.

Пока немецкая пресса и эксперты строят прогнозы, как повлияют результаты голосования в Восточной Германии на возглавляемую канцлером Ангелой Меркель правящую коалицию, сопредседатель "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен озвучил, каким он видит будущее своей политической силы. Во-первых, он сообщил, что партия по итогам выборов проводит центристскую политику: "Есть центристское большинство в этой стране, и мы принадлежим к нему". А во-вторых, сравнил перспективы "Альтернативы" с будущим чрезвычайно популярной в Италии партии "Лига Севера", которой руководит бывший вице-премьер Маттео Сальвини. Различия между ними Мойтен увидел лишь в том, что в Италии "изменения приходят с севера, а в ФРГ - с востока".

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