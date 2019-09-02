Чем удивила Лукашенко школа-новостройка в Минске

"Многие из ваших родителей, дорогие ребята, присягнув на верность Родине, продолжают их славную историю в мирной жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко, обращаясь к молодым новоселам. В стенах школьной новостройки, по его словам, начнется летопись школьных будней на многие десятилетия вперед, "но все вы навсегда останетесь в этой истории первыми". Он пожелал, чтобы вместе с исторической памятью, современные успехи и достижения учеников и педагогов новой школы стали частью ее наследия и достойным примером, на который будут ориентироваться следующие поколения учащихся.

На протяжении школьных лет, отметил президент, дети делают только первые шаги в мир знаний. И прежде всего они нуждаются в поддержке и дружеском участии своих наставников. Глава государства выразил убежденность, что родители и учителя будут соратниками, будут вдумчиво, мудро и профессионально направлять детей на таком сложном и важном для них пути.

"Очень хочу, чтобы это новое современное здание стало для всех настоящей школой знаний, дружбы и жизни, где будут царить взаимное уважение и стремление к успеху", - сказал Лукашенко. Он пожелал всем крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. "Ученикам - нацеленности на высокий результат. Родителям - веры в своих детей. Учителям - гордости за успехи своих воспитанников", - подытожил белорусский руководитель.

Александр Лукашенко зашел в один из классов и присоединился к учебному процессу, вызвал нескольких учеников к доске, чтобы обменяться мнениями. Речь шла об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом. Президент ознакомился и с возможностями новой школы. Ему, в частности, продемонстрировали ассортимент блюд школьного питания. Он обратил внимание, что выбор должен делаться в пользу белорусской кухни и отечественных продуктов. При этом питание всех детей должно быть организовано на должном уровне и равных условиях.

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Находиться в школе, действительно, комфортно, признаются родители и учителя. Проект продуман до мелочей. Вместительный актовый зал с эстрадой, артистической и костюмерной комнатами. Просторная столовая почти на 400 посадочных мест. За две перемены здесь можно накормить всех.

На втором этаже расположен медицинский блок, который включает процедурный и стоматологический кабинеты, а также комнату для проведения профосмотров. Готовы для проведения занятий и два просторных спортивных зала, где выросли и трибуны для зрителей, тренажерный и хореографический залы, учебно-тренировочный тир и бассейн.

В числе новинок, которыми может похвастаться пока не каждая белорусская школа, - оснащенные новейшей техникой кабинеты труда, расположенные в отдельном модуле. Для девочек - кабинеты шитья и кулинарии, для мальчиков - мастерские по обработке металла и дерева. Особая гордость - 3D-принтер.

"На уроках труда мы хотим объединить ручной труд и современные технологии, - поясняет агентству директор школы. - На одном из первых уроков ученики 8-х классов научатся изготовлению наборов для игры в шашки. Фигурки отпечатает чудо-принтер, а платформу для игры мальчики сделают при помощи ручного инструмента. Потом шашки будут переданы в младшую школу, где пригодятся в группах продленного дня".

Если в учениках у новой школы недостатка не было, то для создания педагогического коллектива директору пришлось немало потрудиться. Сейчас в школе работают 60 учителей. Всех секретов того, как удалось в столице найти столько дефицитных кадров, Цимбаленко не раскрывает, но уверяет, что действовала исключительно на конкурсной основе и в рамках своей компетенции.