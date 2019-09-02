"Я долго выбирал между Россией и Китаем и решил поступать в российский вуз. Здесь больше перспектив для моей профессии: хочу стать профессиональным переводчиком", - рассказывает студент Сибирского федерального университета Тэн Лэй.

Он уже окончил бакалавриат по направлению "Русский язык как иностранный", а теперь поступил в магистратуру.

Тэн Лэй родился в Китае, но прекрасно знаком с Россией. Его мама работала в Красноярске, и он учился здесь с первого по десятый класс. Одиннадцатый он заканчивал уже в Китае, а потом решил вернуться. В Сибири осталось много друзей, а условия учебы и студенческой жизни оказались более мягкими и комфортными, чем на родине.

"В университетских общежитиях Китая душ платный: чтобы попасть туда, у каждого студента есть специальная карточка. В некоторых университетах вечером отключают свет. Даже когда я учился в китайской закрытой школе, там это делали в 11 вечера. Здесь же иностранцев селят в новые общежития со своим душем, кухней, туалетом - это полноценные квартиры", - рассказывает Тэн Лэй.

С каждым годом все больше китайских абитуриентов открывают для себя возможность обучения в России. По статистике МВД России, на миграционный учет в России в целях учебы в 2016 году встали 47 895 человек, в 2017 году - 58 352 человека, в 2018-м - 76 470 человек.

Что касается высшего образования, то, согласно статистике ФГАНУ "Социоцентр", создателя "Проекта 5-100", направленного на повышение конкурентоспособности российского высшего образования в мире, в 2017-2018 гг. в вузах России учились около 30 тыс. граждан КНР. И это серьезная цифра: всего в вузах России в указанный период проходили обучение 277 тыс. иностранных граждан. Китайских студентов принимают 305 вузов в 85 городах, прежде всего в Москве и Санкт-Петербурге, а также на Дальнем Востоке и в Сибири. Больше всего студентов из Китая сегодня учится в МГУ им. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, РГПУ им. Герцена и РУДН.

"За последние семь лет число граждан КНР в российских вузах выросло почти вдвое, и в значительной мере эта тенденция связана с расширением присутствия российских университетов в институциональном и предметном рейтингах Academic Ranking of World Universities (ARWU)", - объясняют в проектном офисе. "Граждане Китая узнают о возможности учебы в России от сотрудников дипломатических миссий РФ в КНР, культурных центров в крупных городах, интернета и других источников. Мы размещаем информацию об университете на международных порталах и сайтах, участвуем в образовательных выставках, работаем с международными агентствами, ведущими набор иностранных граждан на обучение в России", - рассказывает руководитель управления международной академической мобильности НИТУ "МИСиС" Васиф Фараджов. По его словам, за последние пять лет в университете прошли обучение 77 студентов из Поднебесной.

"Многие узнают об университете от своих друзей и знакомых - работает так называемое сарафанное радио, - отмечает врио ректора Сибирского федерального университета Максим Румянцев. - С 2014 года число обучающихся из Китая в нашем вузе выросло с 97 до 145 человек. Многим помогают социальные сети, сайт университета и Россотрудничество, которое собирает заявки и выделает квоты на обучение иностранных студентов, а также специализированный сайт Study in Russia".

Студенты из Китая, обучающиеся в Российской академии художеств, делают зарисовки во время парада к Дню ВМФ России. Санкт-Петербург, 24 июля 2019 года. Фото: EPA

Казанский федеральный университет с 2014 по 2019 год нарастил присутствие китайских студентов с 224 до 1028 человек. По словам ректора КФУ Ильшата Гафурова, этому способствовали форумы и выставки, на которых был представлен вуз. Так, делегация КФУ поучаствовала в форуме "Один пояс, один путь" в городе Чэнду в апреле 2019 года. Тогда же представители вуза посетили несколько школ в провинции Сычуань, с которыми впоследствии заключили соглашения о сотрудничестве. А в октябре 2019 года КФУ примет участие в China Education Expo в Пекине, где будет представлено более 500 образовательных учреждений.

"У нас реализуются четыре совместные образовательные программы с китайскими университетами, с 14 университетами-партнерами действуют программы обмена студентами. Более 30 студентов оттуда приезжают на обучение в рамках программ дополнительного образования и повышения квалификации", - добавляет Ильшат Гафуров.

В 2017-2018 гг. в вузах России учились около 30 тысяч граждан КНР

Китайские студенты КФУ, как, впрочем, и остальные иногородние студенты, живут в комфортабельном университетском кампусе, бывшей деревне Всемирной универсиады в Казани. На сегодня это один из лучших студенческих кампусов России. В каждом доме, где живут больше 50 китайских студентов, назначается ответственный, помогающий в решении текущих бытовых вопросов. Активисты из числа самих студентов создали Союз китайских студентов Казани, который проводит праздники и соревнования, организует экскурсии, принимает активное участие в проведении ежегодного фестиваля китайской культуры и т. д. Во многих вузах также действуют студенческие интернациональные клубы, цель которых - помочь студенту как можно быстрее адаптироваться. Ведь условия их жизни в большинстве случаев будут такими же, как и у "отечественного" студента, и для приезжих многое непонятно и непривычно. Особенно сложно для многих преодолеть языковой барьер, ведь русский язык для большинства китайцев чрезвычайно сложен.

В опрошенных "РГ" университетах отметили, что большинство китайских студентов обучаются на русском языке. Перед этим они проходят подготовительный языковой курс, который может занять целый год и больше. Но некоторые студенты приезжают на обучение в англоязычной магистратуре. Значительную часть абитуриентов из Китая интересуют лингвистика и филология, также популярны торговые специальности, менеджмент и экономика.

"В Китае ценится знание русского языка. Все, кто хочет работать в этой сфере - переводить на русский или учить русскому, - стремятся приехать в Россию. Российский диплом дает много преимуществ, потому что является доказательством хорошего знания языка", - рассказывает Максим Румянцев. - В силу особенностей менталитета китайские студенты обычно скрывают, если им что-то не по душе, они более стеснительны. Для них учеба - это синоним зубрежки: когда наши преподаватели предлагают интерактивный формат занятий, они очень удивляются. Но всегда с огромным уважением относятся к педагогам".

"Несмотря на то что они удивительно трудолюбивы и дисциплинированы, языковой барьер дает о себе знать. Освоение русского языка дается им заметно сложнее, чем студентам из других стран", - констатирует Ильшат Гафуров. - С другой стороны, китайские студенты отличаются социальной активностью: с удовольствием участвуют в студенческих сообществах, в культурно-массовых мероприятиях, готовят демонстрации китайских единоборств, а еще очень любят петь и знают популярные русские песни".