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02.09.2019 19:49
Рубрика: Власть

Цифровой надзор

Подготовлен документ об инновационной деятельности городских прокуроров
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
На портале нормативно-правовых актов опубликован проект приказа Генпрокурора России об утверждении типового положения об инновационной прокуратуре, или о прокуратуре субъекта РФ, приравненной к ней специализированной прокуратуре, которая эффективно использует в своей деятельности цифровые технологии.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь в приказе прежде всего идет о прокуратурах городов с районным делением. При этом прокуроры административных округов Москвы приравниваются по статусу к прокурорам городов с районным делением. К их компетенции относится в том числе и руководство межрайонными прокуратурами, подчиненными прокуратуре Москвы.

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В целом, согласно проекту приказа, на прокурора города возлагается надзор за исполнением законов, соблюдения прав и свобод человека и гражданина, о защите прав несовершеннолетних и молодежи, органами местного самоуправления. Прокуроры будут следить за соответствием законам правовых актов, издаваемых муниципальными органами и должностными лицами. Кроме того, на прокурора города будет возложена координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью на территории города. В его ведении будет надзор за исполнением законов о противодействии терроризму и экстремизму, а также надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции в госорганах на территории города.

Городской прокурор будет заниматься и надзором за исполнением законов органами городского уровня, которые уполномочены проводить оперативно-разыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, а также соответствующими подразделениями Следственного комитета. В том числе за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении заявлений и других сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях. К их компетенции отнесен и надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, находящихся в ведении территориальных органов федеральных органов исполнительной власти городского уровня.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Городской прокурор же будет заниматься ведением государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов работы органов предварительного расследования.

Согласно приказу Генпрокурора инновационный прокурор должен будет взаимодействовать со средствами массовой информации и общественностью в порядке, установленном организационно-распорядительными документами Генерального прокурора и прокурора субъекта РФ. На городскую прокуратуру возложено и участие в соответствии с компетенцией в правотворческой деятельности органов местного самоуправления, а также работа по правовому просвещению и правовому информированию.

Прокуроры административных округов Москвы приравниваются по статусу к прокурорам городов

Кроме того, прокурор города на основе изучения состояния законности и правопорядка в городах, складывающейся надзорной практики и эффективности работы прокуратур может вносить изменения в штатные расписания прокуратур городов в пределах установленных Генеральным прокурором штатной численности и фонда оплаты труда. Он же организует взаимодействие районных, межрайонных, окружных прокуратур по обеспечению законности и противодействию преступности в городе. Оказывает им методическую помощь и содействие в повышении профессиональной квалификации.

Кроме того, прокурор должен распространять положительный опыт, вносить предложения прокурорам субъектов Российской Федерации об улучшении организации работы и совершенствовании прокурорской практики своих аппаратов и нижестоящих прокуратур и изменении их штатной численности.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Генпрокуратура
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