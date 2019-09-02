Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе со 2 по 8 сентября

Неизвестные страницы биографии Эдуарда Хиля, Любови Орловой, Фаины Раневской и Михаила Фрунзе, история группы советских войск в Германии и "путеводитель по оркестру Юрия Башмета", а также несколько громких премьер - все это "РГ" рекомендует телезрителям на этой неделе.

Любовная дипломатия

Комедия "Дипломат" - премьера Первого канала. Главную роль потомственного дипломата Лучникова сыграл Александр Лазарев-младший. Светлана Немоляева сыграла его мать. А экранным отцом семейства выступил Игорь Ясулович. Сценарий лирической комедии написала Алла Криницина ("Операция "Сатана", "Ланцет"), режиссер фильма Юрий Кузьменко ("Хорошие руки", "Гаражи", "Желанная").

Сюжет рассказывает о том, как когда-то перед потомственным молодым дипломатом Петром Андреевичем Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь свой обширный дипломатический опыт Лучников в основном применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вся его жизнь - круговорот событий, в который вовлечены его жена Люся, любовница Ульяна, бывшая супруга Марго, дети, знакомые, коллеги и бесконечное количество красивых женщин. Лучников привык делать несколько дел одновременно и, казалось бы, готов к самым неожиданным поворотам судьбы. Но тут к нему в отдел приходит работать новая сотрудница Инга Твердохлебова. Лучников решает начать жизнь с чистого листа...

Вместе с Немоляевой и Лазаревым-младшим в кадре появятся представители других актерских династий - Павел Табаков, Александр Домогаров-младший и Софья Евстигнеева. В сериале также задействованы Виктория Романенко, Анна Легчилова, Алика Смехова, Полина Кутепова, Александр Адабашьян, Вилле Хаапасало, Вячеслав Чепурченко, Яна Сексти, Анна Котова и другие.

Первый канал, 2-5 сентября, 21:30

Удивить на миллион

Шоу талантов "Удивительные люди" возвращается в эфир "России 1" с новым - четвертым - сезоном. Ведущий по-прежнему Александр Гуревич.

Впервые участники и победители прошлых сезонов шоу бросят вызов друг другу и примут участие в битвах сильнейших в полюбившихся зрителям дисциплинах. По итогам этих поединков будет назван самый удивительный человек за всю историю шоу!

В основном соревновании за право выйти в финал сразятся новые участники с невероятными и даже шокирующими способностями. Современные супергерои приехали со всех концов планеты: из США, Китая, Монголии, Индии, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Польши, Украины, Грузии, Кыргызстана, Казахстана, Латвии. Россию представят конкурсанты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ангарска, Красноярска, Калининграда, Арзамаса, Краснодара, Иваново, Рязани, Новосибирска, Воронежа, Кирова, Йошкар-Олы и других городов нашей необъятной Родины.

Только в новом сезоне: юный полиглот, говорящий с легкостью на шести языках, и художник, рисующий сложные портреты по памяти одновременно двумя руками; ловец стрел вслепую и изобретатель самого маленького велосипеда; уникальный мальчик из Казахстана, читающий со скоростью около двухсот тысяч слов в минуту, и уникальный гуттаперчевый ребенок из Индии! А также человек-калькулятор, человек-календарь, человек-магнит, человек, который проводит через свое тело ток, человек, способный контролировать свое артериальное давление, и даже человек, читающий мысли!

Эксперт проекта - профессор Василий Ключарев и постоянные звездные гости - телеведущая Ольга Шелест, хореограф Евгений Папунаишвили и спортсменка Наталья Рагозина попытаются докопаться до истины и разгадать секреты участников. Победителя каждого выпуска определят тайным голосованием зрители в зале. В финале развернется нешуточная борьба за главный приз - Кубок проекта и миллион рублей!

"Россия 1", 8 сентября, 18:00

Титдженс идет на фронт

"Россия К" начинает показ телесериала "Конец парада" (Великобритания, 2012). В 2013 году телесериал был удостоен престижной премии BAFTA. Автор сценария - знаменитый английский драматург Том Стоппард. Режиссёр - Сюзанна Уйат, обладательница премии BAFTA за сериал "Холодный дом" и номинант "Эмми" за сериал "Джейн Эйр".

В основе сценария - тетралогия романов Форда Мэдокса Форда, английского писателя и поэта XIX века. Англия конца Викторианской эпохи… Потомок аристократического рода Кристофер Титдженс скоропалительно женится на прекрасной, но ветреной Сильвии Саттертвейт. Причиной такой спешки стала беременность Сильвии, хотя Кристофер даже не уверен в том, что он отец будущего ребенка. Но начинается Первая мировая и Титдженс идет на фронт... Главную роль в сериале "Конец парада" сыграл популярный британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный зрителям всего мира по фильмам "Шерлок", "Пятая власть", "Игра в имитацию".

"Россия К", 2 сентября, 22:10

Хиль и "Трололо"

Премьера документального фильма "Эдуард Хиль "Через годы, через расстояния…" - на Первом канале. Советского певца Хиля обожала вся страна. Истинный кумир 70-х! Не было человека, который не подпевал бы ему "У леса на опушке", "Трус не играет в хоккей", "Не плачь, девчонка!", "На безымянной высоте"…

Эдуард Хиль был фантастически популярен. Но каково было изумление всех, когда в 75 лет его имя снова прогремело - на весь мир! А началось все с того, что студент Рэй Уильям Джонсон разместил в интернете вокализ Хиля. В фильме американский блогер прокомментировал это: "Я ничего не знаю про это видео, это какой-то русский певец из 70-х, но я точно знаю, что это вполне может быть самым невероятным выступлением во всем интернете! Он же не только талантливо поет, но еще и выглядит офигенно! Я думаю, пение этого парня могло бы в одиночку завершить холодную войну!"

Почему блогер выбрал Эдуарда Хиля? Этот вокализ пел и Муслим Магомаев, и Валерий Ободзинский. Что в Хиле было такого особенного? Зоя Правдина - жена Хиля - редко дает интервью, но для фильма рассказала о муже и провела экскурсию по дому. В картине принимают участие Дмитрий Хиль - сын, композитор, певец. Эдуард Хиль - внук, тоже певец. А также - Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Михаил Островский и другие.

Первый канал, 7 сентября, 10:10

Судьба "Мистера Нет"

Продолжение проекта "Страна Советов. Забытые вожди" - это второй сезон цикла документальных фильмов о восьми знаковых политических деятелях советской эпохи, среди которых: Михаил Фрунзе, Григорий (Серго) Орджоникидзе, Анатолий Луначарский, Анастас Микоян, Георгий Маленков, Иван Серов, Андрей Громыко, Алексей Косыгин. Фильмы созданы при участии ведущих российских специалистов по истории, консультантов с мировым именем. Каждая серия включает элементы хроники, исторической реконструкции с актерами, а также 3D-графику и справочную информацию.

Первая серия - "Михаил Фрунзе". Ее герой - легендарный полководец, большевик, военный теоретик. Его мать мечтала, чтобы он стал врачом, но Фрунзе выбрал судьбу революционера. Во время Гражданской войны Михаил Васильевич руководил армиями и целыми фронтами, не потерпев ни одного крупного поражения. Об обстоятельствах его смерти до сих пор ведутся споры, но сегодня мало кто знает, каким человеком он был.

Вторая серия - "Андрей Громыко". Он возглавлял Министерство иностранных дел СССР в течение 28 лет и стал известен во всем мире как "Мистер Нет" - за умение отстаивать интересы своей страны. Без участия Андрея Громыко не обходилось ни одно из международных соглашений, которые определили облик современного мира, включая Устав ООН и Договор о нераспространении ядерного оружия. Он стал одной из центральных фигур холодной войны, но все усилия посвятил тому, чтобы она не превратилась в войну реальную.

Первый канал, 8 сентября, 16:00

Войска возвращаются домой

Документальный фильм Александра Сладкова "Последний эшелон на Восток" приурочен к 25-летию завершения вывода российских войск из Германии.

3 сентября 1994 года. Москва. На Белорусский вокзал прибывает необычный эшелон. Он доставил из Берлина последнюю воинскую часть Западной группы войск. Таким образом Россия завершила вывод своего военного контингента с территории Германии. Полувековая история группы советских войск в Германии (ГСВГ), впоследствии переименованной в Западную группу войск, - окончена. Масштабы присутствия самой мощной в мире военной группировки на территории иностранного государства были уникальными. В ГДР дислоцировалось 777 военных городков. Это полумиллионное элитное войско всегда было вооружено по последнему слову военной техники и готово к любому развитию событий.

Герои фильма - ветераны ГСВГ, служившие в Германии в разные годы, расскажут об опасном соприкосновении советских и натовских военных времен холодной войны, которое чуть не привело к началу полномасштабного ядерного конфликта. Многие факты, свидетельствующие о накале военно-политического противостояния в Центральной Европе двух сверхдержав - СССР и США - станут известны широкой публике впервые.

"Россия 1", 8 сентября, 01:00

По главной улице - с оркестром

На "России К" - премьера документального сериала "Путеводитель по оркестру Юрия Башмета" (2-5 сентября, 18:45) и концерт Всероссийского юношеского симфонического оркестра (8 сентября, 13:45).

Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета был создан в 2012 году. В составе оркестра побывало почти 300 музыкантов - он обновляется с периодичностью раз в два года, а отбор 2016 года даже превратился в беспрецедентный по задумке и масштабу проект "Оркестр будущего". На протяжении нескольких месяцев за музыкантами следила съёмочная группа телеканала "Россия К", и результатом стал цикл из 12 телевизионных программ, посвящённых закулисью, куда вошли самые яркие моменты творческого процесса рождения оркестра. Новый телевизионный фильм вновь погрузит в закулисный мир Всероссийского юношеского симфонического оркестра и на его примере расскажет о том, что такое симфонический оркестр вообще.

В четырёх сериях зрители увидят все этапы репетиционного процесса обновлённого состава оркестра, начиная с прослушивания и первой репетиции и заканчивая концертами по странам Азии. На репетициях оркестра побывали известные актёры театра и кино: Евгений Стычкин, Антон Шагин и Михаил Трухин. Они общались с художественным руководителем и главным дирижёром оркестра Юрием Башметом и с оркестрантами. В беседе с актёрами молодые музыканты рассказывают о специфике игры в симфоническом оркестре, делятся своими наблюдениями и ощущениями, и даже раскрывают некоторые профессиональные секреты.

"Россия К", 2-5 сентября, 18:45

Скажите, доктор!

На "Общественном телевидении России" состоится российская премьера мирового телехита "Доктор Мартин". Этот сериал популярен в Великобритании не меньше, чем "Доктор Хаус" в США.

Любимец британцев, успешный хирург Мартин Эллингхэм (его играет Мартин Клунес) вынужден переехать из Лондона в сонную деревушку Портвинн в графстве Корнуолл и стать сельским врачом. Местечко и многие его обитатели Мартину хорошо знакомы - он в юности жил в Портвинне у своей тетушки Джоан. Несмотря на блестящую карьеру хирурга и богатый опыт в медицине, доктор не умеет ладить с людьми. Отсутствие у него врачебного такта раздражает новых пациентов. С первых дней жители буквально возненавидели его. Плюс к этому Мартину достаётся неопытная помощница. Очень скоро доктор понимает, что для примирения с деревенской жизнью ему не обойтись без союзников. Их поиск не прост и ставит главного героя в необычные истории, которые разворачиваются вокруг отношений доктора и местных жителей...

Премьера "Доктора Мартина" состоялась на британском телеканале ITV в сентябре 2004 года. В настоящее время к показу готовится 9-й сезон. Одна из серий, показанная на Рождество 2006 года, была снята в формате полнометражного телефильма. Сериал "Доктор Мартин" с успехом выходит не только в Великобритании, Германии, Венгрии. Также он доступен для легального просмотра в онлайн-кинотеатрах Японии, а на видеосервисе Amazon его смотрят практически во всем мире. Зрители ОТР увидят 8 сезонов сериала (61 эпизод по 46 минут).

ОТР, со 2 сентября, 17:05

Куда уходят деньги

На "ТВ Центре" - первый фильм из нового документального цикла "Битва за наследство". Из него телезрители узнают истории наследства Любови Орловой и Григория Александрова, Александра и Ирины Пороховщиковых, Джуны.

Орлова часто воплощала на экране простую советскую девушку. Но жить предпочитала с голливудским шиком. Немыслимые наряды и изысканные драгоценности, купленные в столицах мировой моды. Квартира в центре Москвы. Вилла в Подмосковье, построенная по проекту дома Чарли Чаплина... Орлова ушла из жизни раньше мужа - попрощалась, просто закрыла глаза и уснула, так и не оставив завещания. Все ее имущество перешло к Александрову. А дальше… Дальше происходило немыслимое. Чтобы поддержать отца, к режиссеру переехал его сын Дуглас от первого брака. Но Дуглас вскоре умер, а Александров - вот скандал - женился на его вдове Галине. Ей было 48, ему за 70. И именно жену режиссер сделал своей законной наследницей. Как Галина распорядилась гардеробом и драгоценностями Орловой после смерти Александрова? Кто выкупил у внука режиссера архив и дачу и до сих пор собирает осколки наследства великой четы?

Другой герой проекта, актер Александр Пороховщиков, завещал многомиллионное наследство своей жене Ирине, с которой прожил двадцать лет. Но она покончила с собой… Кому досталось солидное состояние после смерти супругов? Как делили огромное наследство известной целительницы Джуны тринадцать племянников и почему они практически ничего не получили?

В фильме участвуют: Виктор Мережко, Карен Шахназаров, Екатерина Рождественская, Татьяна Сотникова, Александр Добровинский, Юрий Грымов, Сергей Жорин, Никас Сафронов и другие.

"ТВ Центр", 5 сентября, 23:05

Королевство Фаины Раневской

Новый документальный фильм "Фаина Раневская. Королевство маловато" на канале "ТВ Центр".

Фаина Георгиевна очень хотела поступить в театральную школу, но ни в одну так и не была принята как "неспособная". Что же делать дальше? Она начала строить свое "королевство". Написала письмо актеру и режиссеру Александру Таирову с просьбой принять в труппу театра. Он предложил дебют в пьесе "Патетическая соната". После огромного успеха в первом же спектакле многие театры стали заманивать актрису к себе. Чтобы попасть в кинематограф, Раневская собрала все фотографии ролей, сыгранных в провинциальных театрах, и отправила на "Мосфильм". Но снимки вернули, сказав, что эти роли никому не нужны. В 1934 году Михаил Ромм приступил к съемкам фильма "Пышка". Случайно встретив актрису на улице, предложил ей роль в кино. Раневская, конечно, согласилась. Второй раз артистка снялась у Ромма через семь лет в фильме "Мечта". Роль Розы Скороход была выигрышной - она справилась, ее заметили. Отпечатанная копия пришла на киностудию "Мосфильм" в первый день войны - 22 июня 1941 года. А премьера состоялась 5 июля, который и стал днем рождения великой актрисы Фаины Раневской. Картина имела огромный успех. Ляля из "Подкидыша" режиссера Татьяны Лукашевич была четвертой киноролью Раневской. И всю оставшуюся жизнь фраза "Муля, не нервируй меня!" преследовала актрису.

Как появился псевдоним "Раневская"? Для чего она уехала из Москвы, чтобы играть в провинции? С кем отмечала успех первого фильма? Почему у актрисы всегда возникали бытовые проблемы? Из-за чего она называла свою квартиру "котельническим замком"? Узнаете из фильма.

"ТВ Центр", 6 сентября, 01:05 (повтор 8 сентября, 10:40).

"Балабол" стал майором

Премьера НТВ - Константин Юшкевич, Вадим Андреев, Инга Оболдина и Гоша Куценко - в новом сезоне иронического детектива "Балабол 3".

Первый сезон сериала вышел на экраны в 2014 году и сразу полюбился телезрителям. Второй появился в эфире телеканала НТВ в сентябре 2018-го, снова заслужив высокие рейтинги. В третьем капитан Саня Балабин стал майором. Хотел бы ещё стать примерным семьянином - отцом и дедом. Но, судя по всему, семейная идиллия - не Санин удел. Он вновь разбегается с Леной и даже заводит роман на стороне. На работе тоже покой ему "только снится". В городе появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придется накрыть чёрных риелторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также найти "крота" в собственном отделе.

В новом сезоне создатели картины подготовили сюрприз: телезрители увидят вместе сразу несколько любимых персонажей из разных проектов. В одной из серий "Балабола" на вызов неотложки приезжают герои из сериала "Скорая помощь 2".

Кадр из фильма "Балабол". Фото: НТВ

НТВ, 4 сентября. 20.40

Экстрасенсы спешат на помощь

На НТВ - премьера нового остросюжетного шоу "Последние 24 часа", в котором, как обещают, будут раскрыты самые загадочные преступления современной России...

Когда расследование зашло в тупик, а преступление осталось безнаказанным, у отчаявшихся людей остаётся только один шанс узнать правду, и в этом им помогут восемь лучших экстрасенсов страны. Они поминутно восстановят последние сутки жизни жертвы, и телезрители узнают, что именно произошло в тот роковой день. Экстрасенсам придётся узнать, кто написал предсмертную записку двух влюблённых, которых нашли повешенными в собственном доме. А также прозвучит имя убийцы двух молодых женщин, смерть которых потрясла весь Приморский край.

Имена экстрасенсов: Татьяна Ларина, Фатима Хадуева, Юлий Котов, Мехди Вафа, Дмитрий Волохов, Аида Грифаль, Григорий Кузнецов и Николь Кузнецова.

НТВ, 7 сентября, 17:15