Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией

Руководство и бизнесмены из крупного южнокорейского порта и промышленного центра Ульсан 5-7 сентября посетят Владивосток, где обсудят возможности активизации регионального сотрудничества с Россией. Об этом заявили в мэрии Ульсана.

По словам источников в правительстве города, делегацию возглавит мэр Сон Чхор Хо. Его будет сопровождать глава муниципального собрания Ульсана Хван Се Ён, а также около десяти бизнесменов, представляющих крупные предприятия.

Корейцы сначала побывают в Китае, а затем 5 сентября прибудут во Владивосток. Они войдут в состав объединённой южнокорейской делегации во главе с вице-премьером Республики Корея (РК) Хон Нам Ги, которая примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке..

Что касается представителей Ульсана, то они намерены активно обсуждать пути расширения взаимодействия с Россией в области энергетики, судостроения и судоремонта.

Отмечается также, что Ульсан в следующем году примет у себя Российско-корейский форум регионального сотрудничества, который впервые прошёл в прошлом году в Пхохане, что не так далеко от Ульсана, а в этом году по правилу ротации состоится во Владивостоке. Ещё в 2018 г. представители Ульсана заявили, что хотели провести у себя форум после Владивостока - в 2020 г.

Мэр Ульсана отметил, что во время пребывания во Владивостоке они намерены также активно рекламировать свою сессию форума и будут активно приглашать на мероприятие представителей самых разных регионов России.