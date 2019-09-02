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02.09.2019 10:49
Рубрика: В мире

Додон прибыл в Москву, чтобы решить вопрос с поставками газа в Молдавию

Текст: Юрий Когалов

Президент Молдавии Игорь Додон прилетел российскую столицу, чтобы обсудить торгово-экономические отношения и договориться о поставках газа в республику после окончания действия текущего контракта. Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook.

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"Нахожусь с однодневным рабочим визитом в Москве, где пройдут встречи с вице-премьером, специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером и другими", - отметил Додон. Его сопровождают министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан, советники Ион Кику и Аурелиу Чокой, а также председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Как отметил президент, на переговорах речь пойдет о дальнейшем развитии молдавско-российских торгово-экономических связей, а также сотрудничестве в сфере энергетики.

Ранее Додон неоднократно заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ, "чтобы не допустить повышения тарифов", к чему вели действия предыдущего правительства.

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Напомним, действие текущего договора о поставках российского газа в Молдавию, заключенного в 2008 году и продлеваемого каждый год, истекает 31 декабря. В 2018-м республика получила от "Газпрома" 2,9 миллиарда кубометров газа.

Кроме того, в Молдавии опасаются, что возможное прекращение поставок газа через Украину негативно скажется на доходах республики от транзитных услуг, а также может привести к сокращению и вообще прекращению поставок российского газа.

В мире экс-СССР Молдавия
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