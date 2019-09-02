Сюанькун-сы - храмовый комплекс, построенный на скале около священной горы Хэншань в китайской провинции Шаньси в 65 километрах к юго-востоку от города Датун.

Монастырь имеет большое историческое значение в регионе, его активно посещают туристы. Он построен в 491 году, при династии Северная Вэй. Храмовый комплекс объединяет буддийские, даосские и конфуцианские алтари.

Во времена династии Северной Вэй существовало множество религий, основными были буддизм и даосизм. Для привлечения как можно большего числа верующих буддийские и даосские монахи тайно соперничали в строительстве монастырей. По их мнению, великолепный храм демонстрировал могущество религии. Поэтому в Китае появился ряд храмов с удивительной конструкцией, включая Сюанькун-сы.

Храм "подвешен" прямо на отвесной скале, недалеко от него расположена плотина с водоемом для предотвращения наводнения. В ущелье под храмом течет река. Во времена возведения его строений расстояние от перекрытия первого этажа до воды составляло 90 метров - это почти высота статуи Свободы в США. В течение тысячи лет в русле постепенно оседал песок, в результате уровень воды повысился, и сейчас между рекой и монастырем 60-70 метров. Храм был построен в углублении отвесной скалы. Сначала строители при помощи веревок опустились в углубление, затем вырыли там небольшую террасу. Затем проделали глубокие отверстия в горных породах для несущих балок. Последние делались из тсуги китайской - хвойного дерева, пропитанного древесным маслом для предотвращения гниения.

Во вбиваемый конец балки помещался деревянный клин. Она углублялась до конца, клин расширял балку - так она надежно закреплялась в скале; множество таких балок и удерживают храм.

Строительный материал доставляли в углубление скалы при помощи системы веревок и блока, установленного на самом верху горы.

Остов храма состоит из деревянных несущих опор, балок и доугуна - системы кронштейнов, соединяющих балки и опоры. Для расширения пространства внутри храма на каждом этаже были прорыты ниши. Рядом построили и более привычное здание, со стандартным фундаментом. Общее количество помещений храмового комплекса - около 40.