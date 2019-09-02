Джули Эндрюс награждена "Золотым львом" Венеции

Среди новых обладателей "Золотого льва" Венецианского фестиваля за выдающийся вклад в киноискусство - Джули Эдрюс, одна из величайших звезд британского музыкального кино и Бродвея.

Она начала певческую карьеру в 12 лет, выступала при королевском дворе для Елизаветы II и Георга VI и уже тогда поражала всех силой и красотой своего голоса. С равным успехом работала и в кино и на Бродвее, где, в частности, прославилась в мюзикле "Камелот", а также исполнением роли Элизы Дулиттл в мюзикле Лоу "Моя прекрасная леди". Ее даже собирались снимать и в одноименном фильме, но в последнюю минуту предпочли отдать эту роль Одри Хэпберн.

За свою жизнь Джули Эндрюс сыграла почти в полусотне картин - в частности, снятых ее мужем, замечательным режиссером Блэйком Эдвардсом. Но в историю мирового кино она навсегда вписана исполнением главных ролей таких культовых лент, как "Мэри Поппинс", "Звуки музыки", "Дневники принцессы" и "Виктор/Виктория" - блестящий киномюзикл, где она играет двойную роль сопрано, которая притворяется актером, играющим женские роли и поющим женские партии. Эту картину в понедельник и показывают в главном фестивальном зале Венеции по случаю награждения Джулии Эндрюс. Роль необыкновенно трудна в первую очередь вокально: по сценарию, голос героини был столь сильным, что на высоких нотах на ресторанных столиках взрывались хрустальные бокалы. Именно поэтому мнимый певец из Польши, который был способен брать столь высокие ноты, стал сенсацией парижских варьете, и никто не знал, что этот певец Виктор - никто иной, как героиня картины Виктория, взявшая столь необычное амплуа в поисках заработка.

Вокальная сложность роли стала роковой для многих исполнительниц на сцене - после серии спектаклей они теряли голос. Для Джули Эндрюс задача оказалась по силам, и она триумфально играла Виктора/Викторию не только в кино, но и в бродвейском спектакле, запись которого тоже стала сенсацией.

Таланты Джули Эндрюс универсальны: она не только непревзойденная певица, актриса и танцовщица, но и автор почти тридцати книг, и мастер озвучания, подаривший свой голос таким фильмам, как "Шрек", "Аквамен", "Зачарованная", "Гадкий я"… Актриса дважды номинировалась на "Оскар" за лучшие женские роли в фильмах "Виктор/Виктория" и "Звуки музыки", а в 1964 году стала его лауреатом за фильм "Мэри Поппинс". Награда Венеции - не только свидетельство ее выдающегося таланта, но и важное напоминание о том, как дороги зрителям эти ставшие дефицитными музыкальные жанры. Шквал аплодисментов в фестивальном зале был тому подтверждением.

"Джули Эндрюс - икона 20-го и 21-го столетий. Все, что она делает в искусстве, достигает классических олимпийских высот, - сказал, вручая награду, итальянский режиссер Лука Гуаданьино. - Ее способность воплощать в себе актерское мастерство, танец, музыкальность, писательский дар и общественную активность, сохраняя при этом неизменную элегантность, вызывает восхищение как абсолютная ценность, она уникальна и абсолютно неповторима".