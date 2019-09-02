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02.09.2019 20:27
Рубрика: Экономика

Экономика Поднебесной в первой половине 2019 года выросла на 6,3 процента

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
Темпы роста китайской экономики составили 6,3 процента в первом полугодии, сообщило Государственное статистическое управление КНР.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Рост промышленного производства за отчетный период составил 6 процентов. Опережающий рост показало производство автомобилей на новых источниках энергии (34,6 процента) и солнечных батарей (20,1 процента).

Темпы развития сектора услуг с начала года составили 10,1 процента, сегодня этот сектор обеспечивает 54,9 процента национального ВВП. Розничные продажи за полугодие выросли на 8,4 процента. Опережающий рост продемонстрировали онлайн-продажи: 17,8 процента. На сегодня в КНР продажи через онлайн-площадки обеспечивают почти пятую часть от общего объема розницы.

Инвестиции в основные фонды за отчетный период выросли на 5,8 процента. Традиционно быстро увеличивались капиталовложения в сектор недвижимости: на 10,9 процента. Продажи недвижимости за полугодие упали на 1,8 процента в физическом выражении, при этом поднявшись в выражении денежном на 5,6. Это свидетельствует о дальнейшем росте стоимости жилья в Китае.

Замедлились темпы роста внешней торговли КНР. По итогам полугодия они составили 3,9 процента против 9,7 в первой половине прошлого года. За шесть месяцев 2019-го китайский экспорт вырос на 6,1, импорт - всего лишь на 1,4 процента. Из-за этого профицит КНР во внешней торговле за полугодие увеличился на 41,6 процента - до 180 миллиардов долларов.

Инфляция составила 2,2 процента. Особенно сильно инфляционное давление отразилось на потребительской корзине: свинина подорожала на 7,7, овощи - на 9,2 процента. Доходы населения выросли на 8,8 процента, но с учетом инфляционного давления - на 6,5.

За отчетный период по стране были трудоустроены 7,37 миллиона человек. Безработицу в городах удалось сдержать на уровне 5,1 процента.

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