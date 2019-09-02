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02.09.2019 15:49
Рубрика: Спорт

Экс-футболист "Локомотива" перешел в "Краснодар"

Текст: Максим Домчев

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш продолжит карьеру в "Краснодаре".

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о подписании контракта с полузащитником Мануэлом Фернандешем. Он рассчитан до конца сезона. Фернандеш сможет усилить участника группового раунда Лиги Европы, который лишился из-за травм большой группы игроков полузащиты.

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С 2014 года португалец выступал за московский "Локомотив", с которым в 2018 году выиграл чемпионат России, трижды выигрывал Кубок России (2015, 2017, 2019). В сезоне 2017/18 португалец попал в число 33 лучших футболистов чемпионата России по версии РФС.

Нынешним летом контракт игрока с "Локомотивом" истек, и он оказался без клуба. В составе "Локо" Фернандеш провел 144 матча, в которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач.

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