Электронная коммерция становится ядром цифровой экономики Китая

Эксперты делят историю развития электронной коммерции в Китае на три ключевых периода: с 1999 по 2005 год - период культивирования, с 2005 по 2015 год - период инноваций и с 2015 по 2019 год - период ориентации.

Интернет-гигант Tencent подошел к индустрии электронной коммерции не только прагматично, но и инновационно, используя технологии, меняющие жизнь пользователей Интернета. На снимке - селфи с косплеером на стенде Eastward Legend: The Empyrean от Tencent Games во время China Digital Entertainment Expo and Conference, также известной как ChinaJoy. Шанхай, Китай, 2 августа 2019 года. Фото: REUTERS

В каждый из этих периодов в конкретных технологических условиях возникали различные экосистемы и ключевые предприятия, определяющие тренды. Однако по мере стремительного развития новых технологий происходит замена прежних знаковых предприятий новыми.

Заместитель директора исследовательского института Интернет-экономики Центрального университета экономики и финансов Китая Оуян Жихуэй отмечает: за прошедшие 20 лет электронная коммерция отличается циклами быстрых изменений, подъемов и падений. Она развивается и меняется ускоренными темпами и характеризуется высокой непредсказуемостью. Предприятия, которые добились успехов, принимали правильные решения и делали точные шаги в нужное время. Для этого нужны были смелость и решительность, ведь в случае промедления ты практически мгновенно остаешься за бортом, выбываешь из конкурентной гонки.

По мнению эксперта, в последние годы в индустрии розничных онлайн-услуг в Китае продолжают активно появляться и укреплять свое присутствие новые бизнес-модели. В 2018 году в Китае на эти модели, включая социальную электронную коммерцию и электронную коммерцию на основе пользовательского контента (UGC), пришлось 32,12 процента от общего объема товарооборота розничной онлайн-торговли в формате B2C (бизнес для потребителя). В 2019 году ожидается, что этот бизнес превысит 60 процентов. Однако новые модели все еще не включены в текущую статистику онлайн-торговли, поэтому ее масштабы можно считать недооцененными. "Непрерывно появляются новые бизнес-модели электронной коммерции, однако теория по-прежнему отстает от практики. И это, пожалуй, самая серьезная проблема", - отмечает Оуян Жихуэй.

В 2018 году объем рынка электронной розничной торговли Китая превысил 9 трлн юаней. Официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил, что КНР шестой год подряд занимает первое место в мире по объемам рынка e-Commerce

По его словам, в 2007 году не было достаточно мощных смартфонов, поэтому платформы электронной коммерции резко отличались от вертикальной модели - предприятия яростно боролись за пользователей. Начиная с 2014 года, постепенно шли интеграционные процессы, создавались комплексные платформы электронной коммерции. Крупные площадки интернет-торговли начали предпринимать различные меры для привлечения розничных торговцев. В 2017 году в приложениях для общения появились мини-программы для продаж и покупок.

Интернет-гигант Tencent подошел к индустрии электронной коммерции не только прагматично, но и инновационно. В Китае началась интеграция онлайновой и оффлайновой торговли. В 2018 году, когда система услуг непрерывно совершенствовалась и продвигалась к некоему "идеалу", все игроки начали заботиться о скорости, удобстве и удовлетворении потребностей пользователей в ходе совершения покупок.

1,1 триллиона юаней - объем розничных онлайн-продаж физических товаров в Китае за первые два месяца 2019 года

Таким образом, стремительно продвинулись социальная электронная коммерция и электронная коммерция на основе пользовательского контента (UGC). В соцсетях и на платформах пользовательского контента сегодня покупатели могут приобрести практически любые товары. В Китае даже появился специальный термин "объем мобильной связи во время онлайн-шопинга".

Директор исследовательского института Интернет-экономики Центрального университета экономики и финансов Китая Сунь Баовэнь констатирует: "В будущей конкуренции значительное место будут занимать экосистема электронной коммерции, инновации и реформирование звеньев пользовательского интерфейса, а также послепродажное обслуживание. Рынок электронной коммерции опять стоит на новом старте и снова сыграет ключевую роль в расширении внутреннего спроса".

По мнению экспертов, развитие электронной коммерции ориентирует на широкое внедрение таких передовых технологий, как большие данные, блокчейн, ИИ, биометрическое распознавание и т.д. Профессор Пекинского университета промышленности и торговли Хун Тао подчеркивает: "Долгое время электронная коммерция была, есть и будет одной из движущих сил экономического развития Китая. В перспективе она будет играть все более важную роль. Электронная коммерция активно выходит за границу, получает хорошее развитие в странах Юго-Восточной Азии и распространяется в глобальном масштабе. Параллельно с этим электронная коммерция Китая быстрыми темпами развивается в сельских районах. Это привлекает повышенное внимание ООН и других международных организаций и платформ двухсторонних и многосторонних диалогов.

Электронная коммерция активно содействует развитию всех трех секторов экономики и порождает все большее количество новых бизнес-моделей".