Футболисты сборной России поздравили Черчесова с днем рождения

Сборная России по футболу на базе в Новогорске начала подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы-2020 против команд Шотландии и Казахстана. В первый день сбора футболисты поздравили с днем рождения главного тренера команды Станислава Черчесова, сообщает ТАСС.

В понедельник Черчесову исполнилось 56 лет. Игроки преподнесли своему тренеру памятный приз - на тренировке они вручили имениннику футболку национальной команды с 56-м номером.

Российские футболисты 6 сентября в Глазго сыграют со сборной Шотландии, а спустя три дня в Калининграде примут команду Казахстана.