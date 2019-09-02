Иран в любой момент за считанные часы может вернуться к выполнению всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной проблеме (СВПД), заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на встрече с экспертами и журналистами в Москве, где глава МИД ИРИ находится с рабочим визитом.

В особняке посольства Исламской республики Зариф провел встречу после переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, где обсуждалась, в первую очередь, ситуация вокруг СВПД и последствия выхода из этого соглашения Вашингтона. В настоящее время Иран пытается добиться выполнения условий договоренностей европейскими странами. В первую очередь, речь идет о возможностях закупки иранской нефти и получении за нее оплаты.

"План президента Франции Эмманюэля Макрона - это некое усилие для реализации усилий со стороны европейцев, - отметил Зариф. - По СВПД у европейцев и американцев есть обязательства. И после выхода США другие стороны должны взять на себя дополнительные обязательства. С Макроном обсуждалось порядка одиннадцати обязательств. Мы пока сконцентрировались на двух - продажа иранской нефти и возврат выручки от ее продажи, хотя это не значит, что остальные обязательства не важны. Иран никогда не покидал переговоров, и мы никого не боимся. Не мы, а США приняли решение выйти из соглашения, но они могут вернуться, стол для переговоров на месте".

По словам главы МИД ИРИ, Тегеран в последнее время предпринял ряд шагов, чтобы сохранить СВПД. "В наших шагах есть логика, потому что все меры, на которые мы пошли, легко отменить, - пояснил он. - Мы одновременно делаем две вещи. С одной стороны, мы приостановили действие ряда пунктов соглашения, чтобы европейцы поняли ценность соглашения, с другой - мы продолжаем переговоры. Я за последнее время два раза съездил во Францию для обсуждения дальнейших шагов по СВПД, наш президент говорил по телефону со своим французским коллегой. То есть мы показали, что не убегаем от переговоров. В любой момент, когда переговоры достигнут результата, мы за несколько часов вернем все ограничения, которые сейчас убрали".

Касательно отмены ряда ограничений - речь идет о двух этапах приостановления выполнения СВПД. Первый был начат 8 мая, ровно через год после того, как США вышли из сделки и ввели санкции против Тегерана, в первую очередь в нефтяном и финансовом секторах. Президент Ирана Хассан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть своих обязательств по ядерной сделке. Второй этап стартовал 7 июля, когда иранская сторона объявила о начале обогащения урана до 4,5 процента при оговоренном в СВПД лимите 3,67 процента (уран с обогащением до 20 процентов называют низкообогащенным, он используется в различных типах атомных реакторов).

Кроме того, официальный представитель правительства ИРИ Али Рабии заявил 2 сентября, что уже через три дня, 5 сентября, Тегеран может перейти к третьему этапу приостановки выполнения условий СВПД, который "будет более жестким, чем предыдущие". При этом конкретное содержание планируемых шагов не разглашается.

Чтобы не допустить отхода от ядерной сделки, Тегеран выдвинул европейской стороне ряд условий. Главное - разрешение на экспорт нефти в объеме не менее 700 тысяч баррелей в сутки с дальнейшим расширением поставок до 1,5 миллиона баррелей.

При этом глава МИД Ирана не остановился только на перспективах плана Макрона, а подошел к проблеме шире, пояснив, почему он считает происходящее вокруг СВПД системным кризисом, опасным для всего региона Среднего Востока, если не для всего мира.

По его словам, западные страны действуют, не понимая всех обстоятельств и факторов нестабильности, всех опасностей в регионе. "Запад думает, что можно дистанционно контролировать наш регион, создавая различные блоки", уточнил Зариф.

Соседние страны, как отметил он, имея в виду суннитские монархии Персидского залива, негативно настроенные по отношению к шиитскому Ирану, тоже подвержены ошибочному мировосприятию. "Все они думают, что можно прогибаться перед глобальной державой, обеспечив тем самым себе безопасность и получая деньги на развитие", подчеркнул министр. Между тем, отметил он, такой подход ведет лишь к нестабильности и конкуренции между странами, а в перспективе, возможно, и к войне.