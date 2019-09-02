Новости

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле 23:19
"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка 22:53
Курс евро обновил двухлетний минимум 22:47
Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан" 21:46
Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега 20:28
Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу 20:23
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 19:53
Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 20:28
Рубрика: Экономика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США

Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С соответствующим заявлением выступил 5 августа Госкомитет КНР по делам реформ и развития.

Это стало ответом на намерение США с 1 сентября ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импорт китайской продукции стоимостью 300 миллиардов долларов. В случае их введения дополнительными пошлинами будет облагаться практически весь китайский экспорт в США.

Официальный Пекин отмечает: действия США "серьезно нарушают договоренности сторон, достигнутые в Осаке". Напомним, что на саммите "большой двадцатки" в Осаке в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином президент США пообещал не вводить дополнительные тарифы на импорт китайских товаров.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай открыл зону свободной торговли, ориентированную на Россию

Наблюдатели считают, что отказ КНР от закупок сельхозпродукции из США дает шанс другим зарубежным производителям, в том числе российским. В конце июля в Минкоммерции КНР заявили, что Китай намерен наращивать закупки сои в России. Официальный представитель министерства Гао Фэн напомнил, что в минувшем году Китай импортировал из России 817 тысяч тонн сои с ростом закупок на 64,7 процента. "Мы рассчитываем осваивать потенциал торговли соей с Россией на стабильной и долгосрочной основе", - отметил в связи с этим представитель Минкоммерции. Он добавил, что стороны уже ввели новые маршруты поставок российской сои в КНР морским транспортом.

Чуть ранее, в июле, Китай разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России. Ранее в КНР поставлялась только соя с российского Дальнего Востока.

Экономика ВЭД
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку