Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.

С соответствующим заявлением выступил 5 августа Госкомитет КНР по делам реформ и развития.

Это стало ответом на намерение США с 1 сентября ввести дополнительные 10-процентные пошлины на импорт китайской продукции стоимостью 300 миллиардов долларов. В случае их введения дополнительными пошлинами будет облагаться практически весь китайский экспорт в США.

Официальный Пекин отмечает: действия США "серьезно нарушают договоренности сторон, достигнутые в Осаке". Напомним, что на саммите "большой двадцатки" в Осаке в ходе диалога с председателем КНР Си Цзиньпином президент США пообещал не вводить дополнительные тарифы на импорт китайских товаров.

Наблюдатели считают, что отказ КНР от закупок сельхозпродукции из США дает шанс другим зарубежным производителям, в том числе российским. В конце июля в Минкоммерции КНР заявили, что Китай намерен наращивать закупки сои в России. Официальный представитель министерства Гао Фэн напомнил, что в минувшем году Китай импортировал из России 817 тысяч тонн сои с ростом закупок на 64,7 процента. "Мы рассчитываем осваивать потенциал торговли соей с Россией на стабильной и долгосрочной основе", - отметил в связи с этим представитель Минкоммерции. Он добавил, что стороны уже ввели новые маршруты поставок российской сои в КНР морским транспортом.

Чуть ранее, в июле, Китай разрешил импорт соевых бобов из всех регионов России. Ранее в КНР поставлялась только соя с российского Дальнего Востока.