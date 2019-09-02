Имя лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) объявят на торжественной церемонии награждения в оперном театре "Ла Скала" в Милане 23 сентября. На приз претендуют аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси, португальский форвард итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и голландский защитник английского "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк.

Причем ван Дейк, который в прошлом году стал победителем Лиги чемпионов в составе "красных", а в этом - играя за сборную Нидерландов, дошел до финала Лиги наций УЕФА, уже обошел двух знаменитых конкурентов в борьбе за приз от Союза европейских футбольных ассоциаций.

Что касается Месси, то в сезоне-2018/19 он добрался с "Барселоной" до полуфинала Лиги чемпионов, а вместе с национальной командой стал бронзовым призером Кубка Америки 2019 года. На счету Роналду и "Ювентуса" четвертьфинал Лиги чемпионов, а в составе сборной Португалии он выиграл Лигу наций.

Кроме того, Месси вместе с полузащитником "Ривер Плейта" Хуаном Кинтеро и хавбеком "Дебрецена" Даниэлем Жори попал в тройку претендентов на награду за лучший гол.

ФИФА также назвала номинантов на звание тренера года. В шорт-листе оказались главный тренер "Ливерпуля" немец Юрген Клопп, наставник чемпионов Англии "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола и аргентинец Маурисио Поччетино, возглавляющий "Тоттенхэм".