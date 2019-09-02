Ювелирное искусство России XVIII века представят в Минске

Яркому сюжету из истории золотого и серебряного дела XVIII столетия, изменившего направление русского искусства, посвящена выставка ювелирного искусства из запасников Государственного исторического музея Москвы, которая открывается на этой неделе в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

. Не случайно восемнадцатое столетие писатель Валентин Пикуль именовал "бабьим веком" русской истории. Четыре императрицы сменяли друг друга практически одна за одной. На троне Елизавета Петровна, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Екатерина Великая. Уже один только этот факт, утверждают эксперты, стал мотивом для стремительного расцвета ювелирного искусства, блеска выдающихся творений придворных ювелиров, которые освещали культуру России.

Правда, историки напоминают, что были и объективные обстоятельства расцвета ювелирного искусства. Всеобщей болезнью на грани эпох стало увлечение минералогией, формирование специальных экспедиций в восточные регионы страны. Еще веком раньше начинаются разработки собственных месторождений драгоценных камней в Сибири и на Урале. По берегам сибирских рек находят в большом количестве агаты, сердолики, халцедоны, яшмы.

Кстати, еще в 1722 году выходит указ Петра, согласно которому все ремесленники-ювелиры объединялись в две организации: цех иностранных мастеров и цех русских. Разграничений между ними почти не было, иностранные мастера брали к себе в ученики местных умельцев, а сами не редко принимали подданство империи и работали в русских цехах.

Но создавая новый облик предметов из драгоценных камней и металлов, констатируют специалисты, связанных с изменением стиля жизни патриархальной России, ювелирное искусство решало задачи и репрезентативности художественной формы. Изделия с изысканно модными украшениями получили широкое распространение в дворянской среде, олицетворяя необратимость перехода от средневековой церковной к новой светской культуре.

Экспозиция в Историческом музее в Минске с 7 сентября познакомит с изделиями известных представителей ювелирных центров Великого Устюга, Калуги, Москвы, Петербурга, Тобольска. На выставке будет показан весь спектр модных тем и стилевых композиций в декоре, определявшем роскошный быт русской аристократии: витиеватые, пышные формы растительного орнамента барокко, эмблематические изображения рококо, мифологические сюжеты классицизма.

Выставка "Старина и новизна. Русское ювелирное искусство XVIII века" ждет посетителей до 3 ноября.