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02.09.2019 19:16
Рубрика: Экономика

ЦБ обретает равновесие

Банк России снизит ключевую ставку до уровня марта 2014 года
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(7953)
Совет директоров Банка России в эту пятницу снизит ключевую ставку с 7,25 до 7% - у аналитиков практически не осталось в этом сомнений, о том же говорят индикаторы денежного рынка.
Замедление инфляции дает возможность Эльвире Набиуллиной продолжить снижение ключевой ставки. Фото: Сергей Куксин/РГ Замедление инфляции дает возможность Эльвире Набиуллиной продолжить снижение ключевой ставки. Фото: Сергей Куксин/РГ
Замедление инфляции дает возможность Эльвире Набиуллиной продолжить снижение ключевой ставки. Фото: Сергей Куксин/РГ

Таким образом, ставка опустится до уровня начала марта 2014 года, достигнув верхней границы своего предположительного равновесия - нейтрального диапазона, в пределах которого она не оказывает на экономику ни сдерживающего, ни стимулирующего влияния. По оценке ЦБ, это 6-7%, или 2-3% реальной ставки, за вычетом цели по инфляции.

Основной вопрос - даст ли глава ЦБ Эльвира Набиуллина намек на снижение ставки до 6,75% в декабре, или оно откладывается на первый квартал следующего года (последнее более вероятно). Чем определеннее перспективы дальнейшего снижения ставки - а консенсус-прогнозы говорят, что оно последует, - тем быстрее продолжат падать ставки по депозитам и кредитам. Ожидаемое решение ЦБ в предстоящую пятницу уже во многом учтено банками.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Так, с начала года средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 банков снизилась на 0,7 п.п., тогда как ключевая ставка за этот период - только на 0,5 п.п. "Можно сказать, что Банк России в последнее время идет не впереди рынка, а за ним", - говорит управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА" Антон Табах. Условия для снижения депозитно-кредитных ставок сейчас создает стабильное сокращение ставок на рынке инструментов госдолга: ставка по 10-летним ОФЗ 2 сентября опускалась до 7,05% - минимума с апреля 2018 года, отмечает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Даниил Наметкин.

Для дальнейшего осторожного снижения ставки у есть все аргументы: инфляция замедляется быстрее прогноза, и учитывая неплохой урожай, по итогам года может быть даже ниже цели в 4%; инфляционные ожидания населения снизились до значений начала года (хотя и все еще выше, чем накануне прошлогоднего роста цен на бензин и объявления о повышении НДС); экономика растет плохо; угроза новых санкций пока выглядит размытой. Наконец, все центральные банки во главе с Федрезервом США снижают базовые ставки, и ЦБ РФ просто не может остаться в стороне.

Банки уже практически полностью учли в своих ставках по депозитам и кредитам решение ЦБ РФ в грядущую пятницу

Главный фактор неопределенности для него - отсутствие конкретики по объемам и срокам планируемого расходования средств Фонда национального благосостояния (после того, как его ликвидная часть превысит пороговый уровень в 7% ВВП) и судьбе бюджетного правила в 2020-2021 годах, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Если правительство решит инвестировать все средства фонда сверх порога в 7% ВВП, то полностью восстановится зависимость от колебаний цен на нефть экономических и финансовых параметров, курса рубля, предупреждала Эльвира Набиуллина в интервью агентству Рейтер.

Другой сдерживающий ЦБ фактор - риски замедления роста мировой экономики из-за торговой войны между США и Китаем, которые с сентября ввели дополнительные встречные пошлины. Это может привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания, говорит Наметкин.

Экономика Финансы Банки Госфонды и контрольные органы Центральный банк Рынок кредитования
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