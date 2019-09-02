Какое российское кино увидят зрители в Казахстане

Сегодняшняя ситуация в мире находит свое отражение в кинематографе, что, например, проявляется в стремлении многих кинофестивалей создавать отдельные женские программы. Так происходит на Московском Международном кинофестивале - там есть программа "Время женщин", можно привести и другие примеры. Но самым ярким из них на сегодняшний день послужит специальная программа ЮНЕСКО. 10 фильмов на тему "Женщины в кино" будут представлены на II Алматинском кинофестивале, который пройдет с 14 по 20 сентября. В рамках внеконкурсной программы документального кино - 10 картин, каждая из которых соответствует обозначенной теме: это будут документальные фильмы, снятые женщинами-режиссерами или рассказывающие о женщинах.

Среди них - российский документальный фильм Марианны Яровской "Женщины ГУЛАГа", который недавно получил специальный приз "За проникновенность образов и этической позиции" на Фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. Российская премьера этой картины состоялась в апреле на 41-м ММКФ, и уже тогда о ней заговорили. "Женщины Гулага" - это коллекция откровенных интервью с теми, кто пережил репрессии 1930х годов. Лента знакомит зрителей с шестью последними уцелевшими узницами сталинских лагерей. Фильм снимался в течение пяти лет, команда нашла героинь в отдаленных уголках бывшего Советского Союза - на Урале, на Дальнем Востоке, Абхазии и в Подмосковье. В программу "Женщина в кино" также войдут ленты "И женщина создала Голливуд" Клары и Юлии Куперберг, "РБГ" (RBG) Джули Коэн, Бетси Уэст, "Женщины шелкового пути" Яссамин Малекнаср и другие.

Следует отметить, что ЮНЕСКО в целом поддержала Almaty Film Festival - кинофорум, ориентированный на внешний и внутренний рынок, который планируется провести в соответствии с принципами внешней и внутренней политики Республики Казахстан, определенными в стратегии "Казахстан-2050" ЮНЕСКО выступила партнером мероприятия и в этом году. Фильмом-открытия Алма-Атинского кинофестиваля станет приключенческий экшн "Тайна печати дракона" Олег Степченко - сиквел самого кассового фильма российского фильма 2014 года "Вий". Всего в программе фестиваля будут показаны 63 фильма из 42 стран. А международный конкурс представлен 12 новейшими фильмами, сделанными в копродукции. Это - фильм обладатель специального приза жюри основного конкурса Каннского кинофестиваля этого года "Должно быть это рай" Элии Сулейман (Франция, Катар, Германия, Канада, Турция, Палестина); картина обладателя Каннской Пальмовой ветви 2016 года Кена Лоуча "Извините, мы вас не застали" (Великобритания, Франция, Бельгия), который также участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля;- фильм известного индийского режиссера Ашвин Кумар, номинанта на премию Оскар 2005 года "Пропавшие отцы Кашмира" (Индия, Великобритания); лента известного японского режиссера, обладателя множества наград ведущих мировых кинофестивалей Киёси Куросава "Конец путешествия, начало мира (Япония, Узбекистан, Катар). А также - работа знаменитого грузинского режиссера Дито Цинцадзе "Вдох Выдох" (Грузия, Россия, Швеция), который получил гран-при Шанхайского кинофестиваля этого года и другие.

Секция семейного кино представлена фильмами, обладателями призов и номинантов Европейской ассоциации детских фильмов (ECFA), членом которой впервые стал кинофестиваль из Центральной Азии. На открытии этой секции покажут сразу две картины: это диснеевский "Аладдин" 1992-го и 2019-го годов выпуска. Представить ленты специально приедет их продюсер Макс Ховард - бывший президент компании Warner Brothers.

В Алма-Ате пройдет и мировая премьера нового фильма культового режиссера Ким Ки-дука "Растворяться" - кстати, он представляет собой совместное производство Южной Кореи и Казахстана.

В состав жюри основного конкурса вошли российский кинопродюсер Наталья Иванова, казахстанская актриса, обладательница Золотой Пальмовой Ветви Самал Еслямова, президент Токийского международного кинофестиваля Такео Хисаматцу. Председатель жюри - номинант на премию "Оскар", британский кинорежиссер и продюсер Хью Хадсон.

Almaty Film Festival уделяет большое внимание и молодым кинематографистам, и деловой программе. Так, во время этого киносмотра проходит бизнес - форум (Almaty Film District), который посетят более пятидесяти профессионалов мировой кино- и медиаиндустрии. Основные сессии будут посвящены работе с инвестиционными фондами, стриминговым онлайн-платформам, кинокомиссиям и другим насущным вопросам. Ожидается большое присутствие российских специалистов.

Прямая речь

Елена Ларионова, программный директор AFF о российском кино в программе смотра:

"Исторически Алматы был центром кинематографии Казахстана и еще с Советских времен именно здесь снимали свои некоторые картины русские и иностранные режиссеры. В нашей программе мы уделяем особое внимание фильмам, которые снимаются в Казахстане совместно с другими странами Центральной Азии, и, конечно, с Россией. Пока таких фильмов немного… зритель в Казахстане любит российское кино, но, к сожалению, не всегда имеют возможность увидеть многие картины, ввиду того, что их прокат не осуществляется на территории Казахстана. В этом году мы постарались представить российский контент в каждой из программ, включая основной конкурс.

Так, в конкурс вошла картина известного грузинского режиссера Дито Цинцадзе "Вдох, Выдох", которая является копродукцией Грузии, России и Швеции. Другая яркая копродукция будет представлена в программе "Яркие дебюты". Это фильм Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек, который удивил всех", который хорошо знают в России, но в Казахстане его никогда не показывали. В секцию документального кино, которую фестиваль второй год представляет в сотрудничестве с ЮНЕСКО вошел фильм режиссера Марианны Яровской "Женщины Гулага". В программе семейного кино в этом году наши юные зрители смогут увидеть фильм, созданный на студии Горького "Подкидыш". Продюсер Наталья Иванова представит фильм "Главный грек Российской Империи" режиссера Светланы Музыченко, центрально-азиатская премьера которого состоится на фестивале. Мы ожидаем в этом году многих гостей из России, профессионалов высокого класса, которые едут не только поделиться опытом, но установить более тесные партнерские отношения в киноиндустрии - они так необходимы обеим странам".