В понедельник президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев впервые в этом качестве обратился с посланием к народу. Глава государства заявил о поддержке многопартийности и политической конкуренции, а также о демократизации бюрократического аппарата. Послание было приурочено к открытию осенней сессии парламента 6-го созыва, и его слушателями стали депутаты нижней палаты - Мажилиса, и члены верхней палаты - Сената.

"Как глава государства вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе. Предстоящие выборы в Мажилис и маслихаты (региональные представительные органы. - Прим. "РГ") должны способствовать дальнейшему развитию многопартийной системы в стране", - сказал Токаев. Говоря о политической конкуренции, Токаев напомнил, что основным законом гражданам дано право свободного волеизъявления, которым они могут пользоваться. После того как послание было зачитано, Касым-Жомарт Токаев предложил Сенату кандидатуру нового председателя (пост освободился после избрания Токаева президентом. - Прим. "РГ") - Даригу Назарбаеву, депутата Сената и старшую дочь бессменного лидера нации Нурсултана Назарбаева. За ее кандидатуру проголосовало абсолютное большинство - 48 сенаторов. Состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Казахстана