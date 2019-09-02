Киану Ривзу исполняется 55 лет

Киану Ривз, пожалуй, известен как один из самых скромных актеров в мире. Он почти незаметно превратился из звезды мирового масштаба в обычного человека: нередко в сети появляются фотографии, на которых Киану пьет кофе из стаканчика или сидит на лавочке в парке в одиночестве. При этом он остался возвышенным "произведением искусства" - в этом легко убедиться, посмотрев недавнюю фотосессию актера для новой линейки бренда Saint Laurent. Словом, Ривз - это та знаменитость, которая и дышит с тобой одним воздухом, и может подарить веру в чудо.

В день рождения Киану вспоминаем самые громкие картины с его участием.

Джонни Юта / "На гребне волны"

Участие в фильме Кэтрин Бигелоу "На гребне волны" стало одним из самых коммерчески успешных проектов для молодого Киану Ривза. Фильм о расследовании ограблений, совершенных бандой серфингистов в масках-карикатурах бывших президентов США, не только собрал кассу, но и прославил актера. Ривз сыграл одну из главных ролей - амбициозного агента ФБР, который внедряется в банду преступников. Кстати, во время подготовки к роли его прикрепили к настоящему агенту, чтобы он перенял необходимые профессиональные навыки.

Кевин Ломакс / "Адвокат дьявола"

Не все критики оценили игру Киану Ривза в фильме по одноименному роману Эндрю Нейдермана, однако не вспомнить эту мистическую картину, говоря о Ривзе, невозможно. В центре сюжета - история молодого, но невероятно перспективного адвоката Кевина Ломакса (Киану Ривз), который за свою карьеру не проиграл ни одного процесса, чем и заинтересовал директора крупной корпорации Джона Милтона (Аль Пачино). Однако работа на нового босса становится испытанием не только для семьи Ломакса, но и в первую очередь для него самого. И вовсе не случайны в картине отсылки к поэме англичанина Джона Мильтона "Потерянный рай".

К слову, Ривз отказался от части своего гонорара, чтобы обеспечить участие Аль Пачино в картине.

Томас Андерсон / Нео / "Матрица"

Роль Томаса Андерсона, больше известного как Нео, в научно-фантастическом боевике Лили и Ланы Вачовски (экс-братьев Вачовски) стала для Киану Ривза особенной и разделила его карьеру на "до" и "после". Картина о борьбе с альтернативной реальностью, которую машины, захватившие мир, пытаются скрыть от человечества под кодом Матрицы, дала мощный толчок развитию жанра боевика: первый фильм нового столетия предложил киноделам новые приемы - замедленное действие или иллюзия заморозки времени. А главные герои, среди которых Нео в исполнении Ривза, задали модное направление - узкие темные очки и кожаные плащи не потеряли актуальность до сих пор.

А новости о том, что Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вернутся в перезапущенную "Матрицу", режиссером которой станет Лана Вачовски, произвела во всем мире совершенно невероятный эффект.

Джон Константин / "Константин: Повелитель тьмы"

Впрочем, после трилогии "Матрицы" в карьере Ривза наступило относительное затишье, на фоне которого несколько удачных премьер, в том числе "Константин", особенно дороги зрителям. В этой картине, основанный на комиксах "Сага о болотной твари", герой Ривза оберегает Землю от нечисти. Фильм получился очень стильным - чего стоит только циничный Константин в дорогом костюме или не менее эстетичный Гэвин Россдэйл в роли Бальтазара, - однако он все равно не пришелся по душе ценителям комиксов, особо зацикленным на аутентичности материала.

Джон Уик / "Джон Уик"

Трилогия о киллере Джоне Уике стала триумфальным возвращением Киану Ривза на большой экран. Захватывающий сюжет, максимум драк, поражающие воображение приемы (например, добивание противника томиком русских сказок) и минимум диалогов, а также трогательная привязанность безжалостного киллера к животным покорили зрителей. В 2019 году состоялась премьера третьей части саги, которая, видимо, и не собирается клониться к завершению: Джон Уик бросает вызов не только своим врагам, но и всему преступному миру, хотя некогда он сам был его частью. Следующий фильм планируют представить зрителям уже в 2021 году.

P.S. 2019 год смело можно назвать годом Киану Ривза. И это связывают не только с оглушительной премьерой третьей части "Джона Уика" или новостями о съемках новой части "Матрицы". Не так давно анонсировали еще один большой проект с участием актера - он стал прототипом для персонажа из игры Cyberpunk 2077, релиз которой готовится в апреле следующего года. Разработчиком видеоигры выступила компания CD Project Red, выпустившая также одну из лучших трилогий в жанре ролевых игр "Ведьмак", основанную на романах польского писателя Анджея Сапковского.