Китай в ближайшее время огласит список шести новых зон свободной торговли.

По словам наблюдателей, новые ЗСТ с высокой долей вероятности появятся в граничащих с Россией провинции Хэйлунцзян и Синьцзян-Уйгурском районе КНР.

Ожидается также создание зон в провинции Шаньдун. Высока вероятность появления ЗСТ в окружающей Пекин провинции Хэбэй - ее предложено создать на базе новой зоны Сюнъань, которая в будущем станет "братом-близнецом" шанхайского района Пудун.

Напомним, что первая ЗСТ была открыта 29 сентября 2013 года в Шанхае. С тех пор в КНР создано 12 ЗСТ, строительство последней из них стартовало в апреле 2018-го на острове Хайнань. Это будет самая большая по площади ЗСТ: ее режим распространится на всю территорию острова.