Китай пожаловался в ВТО из-за новых американских пошлин

Власти Китайской Народной Республики обратились во Всемирную торговую организацию с жалобой на вводимые США торговые пошлины. Об этом проинформировали министерстве коммерции КНР.

В распространенном заявлении отмечается, что разбирательство было инициировано после того, как 1 сентября вступил в силу первый пакет дополнительных пошли (в 15 процентов) на экспорт из Китая объемом 300 миллиардов долларов. В Пекине этот шаг Вашингтона считают нарушением договоренностей, достигнутых лидерами двух стран Си Цзиньпином и Дональдом Трампом в Осаке. "Китай будет решительно отстаивать свои законные интересы в соответствии с принципами ВТО, а также защищать механизм многосторонней торговли и порядок международной торговли", - подчеркнули в министерстве коммерции.

Напомним, 23 августа президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября повышает импортные пошлины на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов не на 10, как было запланировано, а на 15 процентов. Кроме того, с 1 октября повышение тарифов на другую группу товаров объемом 250 миллиардов долларов составит не 25, а 30 процентов.

Решение Трампа последовало за сообщением о том, что Пекин введет дополнительные пошлины на ввоз американских товаров (5 078 товарных позиций, в первую очередь, автомобили и запчасти) общим объемом 75 миллиардов долларов в год. Часть их них также вступила в силу 1 сентября, другая начнет действовать с 15 декабря.

На прошлой неделе американский президент допустил, что может отложить повышение пошлин на китайский импорт из-за намерения Пекина начать новые переговоры. Глава Соединенных Штатов признался, что провел два телефонных разговора с китайской стороной, которые оказались "хорошими" и "продуктивными". Однако Пекин опроверг эти слова. Представитель МИД КНР Гэн Шуан уточнил, что его ведомство не располагает данными о переговорах по телефону. В тоже время выразил уверенность, что торговые разногласия между США и КНР должны быть устранены путем диалога.