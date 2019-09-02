Новости

Пять человек стали жертвами взрыва в Кабуле 23:19
"Спартак" проиграл в стартовом матче под руководством Знарка 22:53
Курс евро обновил двухлетний минимум 22:47
Во Флориде начали эвакуацию жителей из-за приближения урагана "Дориан" 21:46
Загоревшееся в Калифорнии судно затонуло в 20 метрах от берега 20:28
Очередная фигурантка дела Абызова отправлена под стражу 20:23
Новая "Газель" и корейский конкурент "ГАЗона-Next". Что показали на Comtrans 19:53
Минск намерен тесно взаимодействовать с Татарстаном 19:35
Ригони продолжит карьеру в "Сампдории" 19:20
Зеленский отправил экс-главу Генштаба в запас 19:12
10 детей госпитализировали в Китае после нападения на школу 18:57
ГАЗ показал новую маршрутку в стиле "ГАЗели" нового поколения 18:55
В Саратове второй человек умер от мышиной лихорадки 18:49
В Британии найден один из крупнейших в истории кладов 18:48
Посол РФ в Сербии: Ревизия истории не только кощунственна, но и опасна 18:35
В Турции критикуют партнеров по НАТО и готовы купить еще С-400 18:32
Заворотнюк избавилась от "ипотечной кабалы" в полмиллиона долларов 18:20
У фотографов в центре Москвы изъяли трех сов 18:11
Псковский театр начнет осенний гастрольный тур с Владивостока 18:10
Модные показы в день города пройдут на ВДНХ 18:07
Китайский луноход нашел загадочное вещество на обратной стороне Луны 18:04
Порошенко занял кресло в одном из новых комитетов Рады 17:58
Матч атлетов Европы и США в Минске назвали "звездным" 17:55
Делегация южнокорейского Ульсана обсудит сотрудничество с Россией 17:52
Трое тайцев объявлены в розыск в Корее за убийство россиянина 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Какие законы вступают в силу в сентябре
Какие законы вступают в силу в сентябре
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
Почему запретили снимать деньги с анонимных электронных кошельков и карт
02.09.2019 20:32
Рубрика: В мире

За ценой не постоим

Китай раскрыл причины роста армейского бюджета и рассказал о национальной оборонной стратегии
Текст: Константин Щепин
Российская газета - Спецвыпуск № 195(7953)
В Китае 24 июля опубликована "Белая книга" по национальной обороне, в которой рассказывается, в частности, о причинах роста оборонного бюджета.
Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться. Морские пехотинцы из Китая принимают участие в V Армейских международных играх 2019 года на полигоне у побережья Балтийского моря в Калининградской области. Россия, 8 августа 2019 года. Фото: REUTERS Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться. Морские пехотинцы из Китая принимают участие в V Армейских международных играх 2019 года на полигоне у побережья Балтийского моря в Калининградской области. Россия, 8 августа 2019 года. Фото: REUTERS
Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться. Морские пехотинцы из Китая принимают участие в V Армейских международных играх 2019 года на полигоне у побережья Балтийского моря в Калининградской области. Россия, 8 августа 2019 года. Фото: REUTERS

В нынешнем году расходы на национальную оборону в КНР выросли на 7,5 процента, достигнув 1,19 триллиона юаней (175 миллиардов долларов). Вместе с тем "Белая книга" отмечает, что доля армейских расходов относительно национального ВВП постоянно падает. Если в 1979 году этот показатель составлял 5,43 процента, то в 2017-м - 1,26 процента от ВВП. Это самый низкий показатель среди всех членов Совбеза ООН.

Армейское финансирование идет в основном на повышение зарплат и совершенствование тренировок военнослужащих, проведение реформы, расширение участия КНР в международных миротворческих операциях и финансирование новых оборонных разработок, сообщается в "Белой книге".

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Прогноз: Объем российско-китайской торговли достигнет 110-115 миллиардов долларов по итогам 2019 года

Авторы доклада напомнили, что расходы КНР на оборону не так велики: они составляют примерно лишь четверть от американских. "Белая книга" также сравнивает китайский и российский оборонный бюджеты. По данным авторов доклада, в России оборонный бюджет составляет 4,4 процента от ВВП и 12,4 процента от центрального бюджета. В Китае эти показатели, соответственно составляют 1,3 и 5,3 процента. Китайский оборонный бюджет в пересчете на душу населения в четыре раза меньше российского. Вместе с тем оборонный бюджет КНР в пересчете на военнослужащего в Китае на 119 процентов больше российского. 

Партнер номер один

России в "Белой книге" отведено особое место. Достаточно сказать, что Российская Федерация в этом документе по количеству упоминаний обогнала США (Россия упоминается 14 раз, Соединенные Штаты - 13). "Белая книга" поддерживает разнонаправленную риторику по отношению к России и США. Последних обвиняют в "подрыве глобальной стратегической безопасности". Российская Федерация, наоборот, рассматривается как важный партнер КНР по построению региональной и глобальной архитектуры безопасности.

В документе с пониманием отмечается, что на фоне провокаций США "Россия укрепляет ядерные и неядерные средства стратегического сдерживания для обеспечения своей стратегической безопасности и интересов".

Экипаж танка Type 96B (ZTZ-96B) принимает участие в соревнованиях по танковому биатлону на V Армейских играх 2019 года в городе Алабино, Московская область. Россия, 3 августа 2019 года. Фото: EPA

В "Белой книге" российско-китайскому оборонному сотрудничеству посвящен отдельный абзац. В нем говорится: "Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться на высоком уровне, обогащая двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Это взаимодействие играет важную роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности. Вооруженные силы России и Китая продолжают развивать сотрудничество в таких областях, как обмены на высшем уровне, подготовка личного состава, техника и технологии, контртеррористическая борьба. С 2012 года вооруженные силы двух стран провели семь раундов стратегических консультаций. В августе-сентябре 2018 года НОАК впервые приняла участие в российских стратегических учениях "Восток".

Фото: Сергей Птичкин/РГ
Китай показал новейшие беспилотники на МАКС-2019

Слова о наращивании российско-китайского межармейского взаимодействия подкрепляются делом. За день до публикации "Белой книги" - 23 июля - самолеты России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование в Северо-Восточной Азии. Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских Хун-6К прошли по заданному маршруту над Японским и Восточно-Китайским морями. При этом в Минобороны КНР не исключили, что эта практика будет продолжена. "Армии двух стран путем переговоров определят дальнейшие проекты практического сотрудничества", - прокомментировал 24 июля этот вопрос официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

При этом официальный Пекин подчеркивает, что российско-китайское оборонное взаимодействие не направлено против третьих сторон. Так, комментируя южнокорейские обвинения в том, что в ходе совместного воздушного патрулирования было нарушено воздушное пространство Республики Корея, в Минобороны КНР заявили: "В ходе патрулирования стороны придерживались международных законов и правил и не вторгались в воздушные пространства третьих стран. Патрулирование осуществлялось в рамках двустороннего плана оборонного сотрудничества и не было направлено против третьих сторон".

Удар по сепаратистам

В рассчитанной в том числе и на зарубежную аудиторию "Белой книге" также даются ответы на такие беспокоящие Запад вопросы, как ядерные вооружения КНР и пути решения тайваньского вопроса. Относительно последнего "Белая книга" подчеркивает: "Китай должен быть и будет воссоединен". В Пекине не потерпят попыток провозгласить "независимость Тайваня", который находится под управлением собственной администрации после того, как в 1949 году туда бежали потерпевшие поражение в войне с китайскими коммунистами сторонники партии Гоминьдан. Сегодня Гоминьдан выступает за всемерное развитие связей с материковым Китаем, а провозгласить "независимость Тайваня" пытаются сторонники Демократической прогрессивной партии, которые "провоцируют вражду и конфронтацию, заручившись зарубежной поддержкой".

Выставка в военном музее Пекина вызвала большой интерес. Фото: AP

В связи с этим авторы документа подчеркивают, что "у Китая есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет и территориальную целостность", "Китай не допустит отделения какой бы то ни было части своей территории руками каких бы то ни было организаций или политических партий, в какое бы то ни было время и какими бы то ни было средствами", - подчеркивается в "Белой книге". 

"Китай не отказывается от применения военной силы и оставляет за собой право на использование любых необходимых мер и средств в решении тайваньского вопроса. Эти меры не направлены против тайваньских соотечественников, а лишь против вмешательства в тайваньский вопрос извне и против небольшой группы сепаратистов, ратующих за "независимость Тайваня". Народно-освободительная армия Китая разгромит любого, кто попытается отколоть Тайвань от Китая", - резюмируют авторы доклада.

Напомним, что в январе нынешнего года председатель КНР Си Цзиньпин предложил решить тайваньский вопрос по принципу "одна страна - две системы", который предполагает объединение Китая при предоставлении отдельным территориям права на экономическое и политическое самоуправление. "Социальная система Тайваня, частная собственность, право совести и другие легитимные права тайваньских сограждан будут полностью уважаться и защищаться после мирного воссоединения", - заверил Си Цзиньпин.

По мнению экспертов, наиболее вероятный сценарий возвращения Тайваня Китаю - переговоры под угрозой силы. Профессор Института исследования Тайваня при Сямэньском университете Ли Фэй отмечает, что "мирное воссоединение путем переговоров - самый оптимальный вариант, хотя и наименее вероятный". Он указывает, что для такого сценария на Тайване должна существовать влиятельная политическая сила, которая бы выступала за объединение, а не ратовала за так называемую независимость Тайваня или поддержание статус-кво в отношениях между берегами Тайваньского пролива. "Сегодня такой политической силы на Тайване попросту нет", - констатирует эксперт.

Китай успешно вывел на орбиту два научных спутника

Именно поэтому, по его мнению, сценарий переговоров под угрозой применения силы - наиболее вероятный. Ли Фэй напоминает, что такой сценарий уже был отработан во время гражданской войны между коммунистами и сторонниками партии Гоминьдан, которые позже бежали на Тайвань. Именно по такому сценарию китайские коммунисты в 1949 году взяли Пекин: окружившая его Красная армия предпочла не громить город и находившегося в нем противника, а под угрозой силы провести переговоры по освобождению занятой гоминьдановцами территории. В итоге было подписано "Соглашение о мирном разрешении Пекинского вопроса", и коммунисты взяли город без боя. 

Ли Фэй вместе с тем не исключил и военного решения проблемы. По его словам, это произойдет в случае активного вмешательства США в тайваньский вопрос. В этом случае КНР задействует статью №8 принятого в 2005 году Закона против сецессии. Она предполагает: "В случае если сепаратистские силы на Тайване под любым предлогом и любыми способами попытаются отколоть Тайвань от Китая; в случае крупных инцидентов, влекущих откол Тайваня от Китая; в случае, если все возможности мирного воссоединения будут полностью исчерпаны, государство прибегнет к немирным средствам и другим необходимым мерам, дабы защитить суверенитет и территориальную целостность Китая".

Мирный ядерный потенциал

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Россия и Китай определят стратегию сертификации самолета CR929

Какой бы сценарий решения тайваньского вопроса ни был применен, можно с уверенностью говорить: ядерное оружие при этом использовано не будет. В "Белой книге" отмечается: "Китай всегда следует политике неприменения ядерного оружия первым, отказывается от использования или угрозы использования ядерных вооружений против неядерных держав". "Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерных вооружений, не ввязывается в гонку ядерных вооружений и содержит минимальный ядерный потенциал, необходимый для обеспечения национальной безопасности", - отмечают авторы доклада. Напомним, что свое последнее ядерное испытание Китай провел 29 июля 1996-го: был взорван боеприпас мощностью 5 килотонн. 30 июля 1996 года КНР ввела бессрочный мораторий на испытания ядерного оружия.

В мире Восточная Азия Китай Власть Безопасность Армия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Прокурор попросил 6 лет колонии для блогера за твит о детях силовиков
Путин раскритиковал работу региональных властей Иркутской области
Кипр досрочно погасил кредит перед Россией
В Госдуме прокомментировали предложение о моратории по РСМД для НАТО
Премьер Грузии подал в отставку