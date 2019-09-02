В Китае 24 июля опубликована "Белая книга" по национальной обороне, в которой рассказывается, в частности, о причинах роста оборонного бюджета.

Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться. Морские пехотинцы из Китая принимают участие в V Армейских международных играх 2019 года на полигоне у побережья Балтийского моря в Калининградской области. Россия, 8 августа 2019 года. Фото: REUTERS

В нынешнем году расходы на национальную оборону в КНР выросли на 7,5 процента, достигнув 1,19 триллиона юаней (175 миллиардов долларов). Вместе с тем "Белая книга" отмечает, что доля армейских расходов относительно национального ВВП постоянно падает. Если в 1979 году этот показатель составлял 5,43 процента, то в 2017-м - 1,26 процента от ВВП. Это самый низкий показатель среди всех членов Совбеза ООН.

Армейское финансирование идет в основном на повышение зарплат и совершенствование тренировок военнослужащих, проведение реформы, расширение участия КНР в международных миротворческих операциях и финансирование новых оборонных разработок, сообщается в "Белой книге".

Авторы доклада напомнили, что расходы КНР на оборону не так велики: они составляют примерно лишь четверть от американских. "Белая книга" также сравнивает китайский и российский оборонный бюджеты. По данным авторов доклада, в России оборонный бюджет составляет 4,4 процента от ВВП и 12,4 процента от центрального бюджета. В Китае эти показатели, соответственно составляют 1,3 и 5,3 процента. Китайский оборонный бюджет в пересчете на душу населения в четыре раза меньше российского. Вместе с тем оборонный бюджет КНР в пересчете на военнослужащего в Китае на 119 процентов больше российского.

Партнер номер один

России в "Белой книге" отведено особое место. Достаточно сказать, что Российская Федерация в этом документе по количеству упоминаний обогнала США (Россия упоминается 14 раз, Соединенные Штаты - 13). "Белая книга" поддерживает разнонаправленную риторику по отношению к России и США. Последних обвиняют в "подрыве глобальной стратегической безопасности". Российская Федерация, наоборот, рассматривается как важный партнер КНР по построению региональной и глобальной архитектуры безопасности.

В документе с пониманием отмечается, что на фоне провокаций США "Россия укрепляет ядерные и неядерные средства стратегического сдерживания для обеспечения своей стратегической безопасности и интересов".

Экипаж танка Type 96B (ZTZ-96B) принимает участие в соревнованиях по танковому биатлону на V Армейских играх 2019 года в городе Алабино, Московская область. Россия, 3 августа 2019 года. Фото: EPA

В "Белой книге" российско-китайскому оборонному сотрудничеству посвящен отдельный абзац. В нем говорится: "Оборонное сотрудничество между Россией и Китаем продолжает развиваться на высоком уровне, обогащая двусторонние отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Это взаимодействие играет важную роль в обеспечении глобальной стратегической стабильности. Вооруженные силы России и Китая продолжают развивать сотрудничество в таких областях, как обмены на высшем уровне, подготовка личного состава, техника и технологии, контртеррористическая борьба. С 2012 года вооруженные силы двух стран провели семь раундов стратегических консультаций. В августе-сентябре 2018 года НОАК впервые приняла участие в российских стратегических учениях "Восток".

Слова о наращивании российско-китайского межармейского взаимодействия подкрепляются делом. За день до публикации "Белой книги" - 23 июля - самолеты России и Китая провели первое совместное воздушное патрулирование в Северо-Восточной Азии. Два российских бомбардировщика Ту-95 и два китайских Хун-6К прошли по заданному маршруту над Японским и Восточно-Китайским морями. При этом в Минобороны КНР не исключили, что эта практика будет продолжена. "Армии двух стран путем переговоров определят дальнейшие проекты практического сотрудничества", - прокомментировал 24 июля этот вопрос официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

При этом официальный Пекин подчеркивает, что российско-китайское оборонное взаимодействие не направлено против третьих сторон. Так, комментируя южнокорейские обвинения в том, что в ходе совместного воздушного патрулирования было нарушено воздушное пространство Республики Корея, в Минобороны КНР заявили: "В ходе патрулирования стороны придерживались международных законов и правил и не вторгались в воздушные пространства третьих стран. Патрулирование осуществлялось в рамках двустороннего плана оборонного сотрудничества и не было направлено против третьих сторон".

Удар по сепаратистам

В рассчитанной в том числе и на зарубежную аудиторию "Белой книге" также даются ответы на такие беспокоящие Запад вопросы, как ядерные вооружения КНР и пути решения тайваньского вопроса. Относительно последнего "Белая книга" подчеркивает: "Китай должен быть и будет воссоединен". В Пекине не потерпят попыток провозгласить "независимость Тайваня", который находится под управлением собственной администрации после того, как в 1949 году туда бежали потерпевшие поражение в войне с китайскими коммунистами сторонники партии Гоминьдан. Сегодня Гоминьдан выступает за всемерное развитие связей с материковым Китаем, а провозгласить "независимость Тайваня" пытаются сторонники Демократической прогрессивной партии, которые "провоцируют вражду и конфронтацию, заручившись зарубежной поддержкой".

Выставка в военном музее Пекина вызвала большой интерес. Фото: AP

В связи с этим авторы документа подчеркивают, что "у Китая есть решимость и возможности защитить национальный суверенитет и территориальную целостность", "Китай не допустит отделения какой бы то ни было части своей территории руками каких бы то ни было организаций или политических партий, в какое бы то ни было время и какими бы то ни было средствами", - подчеркивается в "Белой книге".

"Китай не отказывается от применения военной силы и оставляет за собой право на использование любых необходимых мер и средств в решении тайваньского вопроса. Эти меры не направлены против тайваньских соотечественников, а лишь против вмешательства в тайваньский вопрос извне и против небольшой группы сепаратистов, ратующих за "независимость Тайваня". Народно-освободительная армия Китая разгромит любого, кто попытается отколоть Тайвань от Китая", - резюмируют авторы доклада.

Напомним, что в январе нынешнего года председатель КНР Си Цзиньпин предложил решить тайваньский вопрос по принципу "одна страна - две системы", который предполагает объединение Китая при предоставлении отдельным территориям права на экономическое и политическое самоуправление. "Социальная система Тайваня, частная собственность, право совести и другие легитимные права тайваньских сограждан будут полностью уважаться и защищаться после мирного воссоединения", - заверил Си Цзиньпин.

По мнению экспертов, наиболее вероятный сценарий возвращения Тайваня Китаю - переговоры под угрозой силы. Профессор Института исследования Тайваня при Сямэньском университете Ли Фэй отмечает, что "мирное воссоединение путем переговоров - самый оптимальный вариант, хотя и наименее вероятный". Он указывает, что для такого сценария на Тайване должна существовать влиятельная политическая сила, которая бы выступала за объединение, а не ратовала за так называемую независимость Тайваня или поддержание статус-кво в отношениях между берегами Тайваньского пролива. "Сегодня такой политической силы на Тайване попросту нет", - констатирует эксперт.

Именно поэтому, по его мнению, сценарий переговоров под угрозой применения силы - наиболее вероятный. Ли Фэй напоминает, что такой сценарий уже был отработан во время гражданской войны между коммунистами и сторонниками партии Гоминьдан, которые позже бежали на Тайвань. Именно по такому сценарию китайские коммунисты в 1949 году взяли Пекин: окружившая его Красная армия предпочла не громить город и находившегося в нем противника, а под угрозой силы провести переговоры по освобождению занятой гоминьдановцами территории. В итоге было подписано "Соглашение о мирном разрешении Пекинского вопроса", и коммунисты взяли город без боя.

Ли Фэй вместе с тем не исключил и военного решения проблемы. По его словам, это произойдет в случае активного вмешательства США в тайваньский вопрос. В этом случае КНР задействует статью №8 принятого в 2005 году Закона против сецессии. Она предполагает: "В случае если сепаратистские силы на Тайване под любым предлогом и любыми способами попытаются отколоть Тайвань от Китая; в случае крупных инцидентов, влекущих откол Тайваня от Китая; в случае, если все возможности мирного воссоединения будут полностью исчерпаны, государство прибегнет к немирным средствам и другим необходимым мерам, дабы защитить суверенитет и территориальную целостность Китая".

Мирный ядерный потенциал

Какой бы сценарий решения тайваньского вопроса ни был применен, можно с уверенностью говорить: ядерное оружие при этом использовано не будет. В "Белой книге" отмечается: "Китай всегда следует политике неприменения ядерного оружия первым, отказывается от использования или угрозы использования ядерных вооружений против неядерных держав". "Китай выступает за полное запрещение и уничтожение ядерных вооружений, не ввязывается в гонку ядерных вооружений и содержит минимальный ядерный потенциал, необходимый для обеспечения национальной безопасности", - отмечают авторы доклада. Напомним, что свое последнее ядерное испытание Китай провел 29 июля 1996-го: был взорван боеприпас мощностью 5 килотонн. 30 июля 1996 года КНР ввела бессрочный мораторий на испытания ядерного оружия.